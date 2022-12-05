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Naimoğulları: Marketlerde et satışı yasaklansın!

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakan Ünal Üstel’in “Et fiyatları ucuzlatıldı.” açıklamasına işaret ederek, “Neyi ucuzlattılar? Hangi kasap hangi marketçi bugüne kadar başbakanı dinledi?” dedi.
Naimoğulları: Marketlerde et satışı yasaklansın!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkan Mustafa Naimoğulları, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa telefonla bağlandı.

“NEYİ UCUZLATTILAR?”

Maliyetlerin düşmediği, denetimlerin ise artmadığı sürece hiçbir şeyin ucuzlamayacağına vurgu yapan Naimoğulları, Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasına işaret ederek, “Neyi ucuzlattılar? Hangi kasap hangi  marketçi bugüne kadar başbakanı dinledi?” dedi.

Yaşananaları tiyatroya benzeten Naimoğulları, et ürünün maliyeti olduğunu, ürünlerin maliyet altında üretilemeyeceğini kaydetti. Maliyetin düşürülmesi yönünde çağrı yaptığını hatırlatan Naimoğulları, torbasını 150-200 TL’ye aldıkların yemin 500 TL’ye çıktığını kaydetti.

“AKBIÇAK, SONRADAN KASAP OLANLARI TEMSİL EDİYOR”

Birileri tarafından gerginlik yaratılmaya çalışan Naimoğulları, büyük firmaların ithal etin getirilmesi yönünde çağrıları olmadığını, Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak’ın sonradan kasap olan, günübirlik hayvan arayan kasapları temsil ettiğini söyledi.

 Üreticinin maliyeti altında ürünü veremeyeceğinin altını çizen Naimoğulları, bir dananın büyümesi için 18 ay gerektiğini hatırlattı.

“CAMBAZLAR ARADAN KALKSIN”

Yılbaşı öncesi üreticinin peşin para istediğini, kasapların ise 45-50 günlük çekle hayvan almaya alıştığını belirtti.

Aracıların yani cambazların aradan kalkması gerektiğini ifade eden Naimoğulları, kasapların yüzde 30 kar koyarak markete et sattığını, marketin de yüzde 30 zam koyarak eti sandığını belirtti.

“İTHAL ET ÜLKEYE GELEMEZ”

İthal etin ülkeye gelemeyeceğini kaydeden Naimoğulları, Kıbrıs’ın kuzeyinde canlı et sorunu olmadığını ifade etti.

“MARKETLERDE ET SATIŞI YASAKLANMALI”

Naimoğulları, marketelere et satışının yasaklanması gerektiğinin altını çizerek, “En büyük kasaplar 220 TL’ye reklam yapıyor, marketler ise 350 TL’ye et satıyor. Denetim eksikliği vardır...” dedi.

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