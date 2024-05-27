Naimoğulları: Sesimizi asla kısamazlar

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile bazı sendikalar bugün Başbakanlık önünde genel grev ve eylem yapıyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, genel grev kapsamında eylem alanında bir basın açıklaması yaparak, hükümete tepki gösterdi.

“Sesimizi asla kısamazlar” diyen Naimoğulları, ülke insanının her zaman ucuz et yemesini istediklerini kaydetti.

Naimoğulları, hükümetin ithal et kararına işaret ederek, “Sizin ne işiniz var donmuş kıymayla, sizin ne işiniz var donmuş kuzuyla?” diye sordu.

Naimoğulları, “Bugün bu ateşi yaktık, sizi götürecek bu ateş” ifadelerini kullandı.

Naimoğulları, “Bu gibi zihniyetler bizi idare edemezler. Bunlar bizi temsil edemez” dedi.

Birlik Başkanı Naimoğulları’nın konuşmasının ardından ‘hükümet istifa’ sloganları atıldı.