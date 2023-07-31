Naimoğulları: Şuan Yapılan Sektörü Bitirme Çabasıdır

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları Süt İmalatçıları Birlği’nden hayvancının sütünü almayacaklarına dair yazılı açıklama istedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyet bugünTarım Bakanlığı’na Bakan ve bakanlık yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirerek bakalığa taleplerini iletti. Toplantı sonucunda uzlaşı olmadığını ifade ederek, açıklamalarda bulunan Naimoğulları, bu şartlarla üretim yapılamayacağını savundu.

Naimoğlu’nun yaptığı açıklama şöyle;

‘’Bu ülkede üretim sektöründe olmak ve üretmek artık zorlaşmıştır. Bundan sonraki süreçte de daha da zorlaşacaktır. Fakat bu durumu neTarım Bakanlığı, ne siyasiler ne de sektörün diğer paydaşları anlamadı. Şu anda ülkedeki küçükbaş ve büyükbaş hayvancılar üretimden memnun olmamakla birlikte her gün üretimden kopmaktadırlar. Bunun sebebi sorunlara çözüm bulamayan Tarım Bakanlığı, sektöre zarar veren süt imalatçıları, kasaplar ve hükümettir.. Bu noktada yapılan bu yanlışlar ile sektör diz çökmüştür. Biz defalarca bu sıkıntıları dile getirdik. Gün geçmiyor ki bir zam yapılmasın. Akaryakıta, suya, elektriğe, yeme derken bir torba yem 650 TL civarına gelmiştir. Yani bir kilo yemin fiyatı 13 TL’ye çıkmıştır. Hayvancı artık maliyetlerini karşılayamayacak durumdadır. Kimse bu hayvanları nasıl besleyeceğiz, nasıl üreteceğiz ya da kaba yemi nasıl sağlayacağız diye düşünmüyor.

Ülkemizde su ve elektrik maliyetini ödeyemeyecek duruma gelen çiftliklerimiz vardır.

Bugün maaşlara %33 zam gelirken, hayvancının sütüne ya da doğrudan gelir desteklerine zam gelmeli ya da çiğ süt dövize endekslenmelidir.

Tarım Bakanlığı ‘’tüm sektörleri düşünerek karar vermeliyiz’’ ifadelerini kullanıyor ama tarımın başında olan bir kişi tarımın içindeki paydaşlarına yardımcı olmak zorundadır. Bugün yapılan toplantı sonucunda yine küçükbaş hayvancıya verilmesi gereken destekleri, süt maliyetlerini ortaya koyduk fakat hiç bir beklentilerimiz karşılanmadı.

Bugün oluşan koşullarda bir litre sütün maliyeti 1’e 1,5 paritesi ile taban fiyatı 17 TL/lt ve desteklerle 18 TL/lt’yi geçmesine rağmen, bakanlığın ortaya koyduğu maliyet 14.5 TL/lt’dir.

Sütün fiyatı 14,5 TL/lt olmasına rağmen, sütün yarısı borsaya koyarak hayvancının sütü 13.37’ye peşkeş çektiler. Biz bu ülkede sütümüzün maliyetini belirleyemiyoruz. Hayvancının sırtından zengin olanlar, zenginliklerine zenginlik katmaya devam ederken biz sütümüzün, kuzumuzun ve danamızın maliyetini belirleyemiyor ve satamıyoruz. Buna siyasilerimiz ve Tarım Bakanlığı seyirci kalıyor.

Bugünden sonra hayvancının kararı; alınan süt alınacak alınmayan süt ise dökülecektir ve ne gerekirse yapılacaktır. Biz bu konuları anlatmaktan yorulduk. Süt İmalatçıları Birliği, 1 Ağustos’ta çiğ sütü almayacaklarını ve imalathanelerin anahtarlarını Tarım Bakanlığına teslim edeceklerini açıkladı. Süt İmalatçıları Birliği’nin muhatabı hayvancı değil, Tarım Bakanlığı’dır. Üretim sektörünün içerisinde olmayanlar, üretimden anlamayanlar bunları bilmez. Buradan ekmek yiyenler bilmelidir ki bugün hayvancının gözü karadır.

Eğer hayvancı karar verirse 15 gün sütünü döker ve vermez. Fakat mesele böyle çözülmez. Süt İmalatçıları Birliği, Tarım Bakanlığı’na giderek hayvancının sütünün değerini vermesini talep edilmelidir ki hayvancı ayakta kalsın ve imalatçıya sütünü versin. Bugün süt imalatçıları küçükbaş hayvancının sütünü almayıp, istedikleri zaman aldığı için süt üretemeyecek duruma geldi. Bunlar hayvancıyı terbiye etme derdi ile hayvancının sırtından geçinmeye çalışıyorlar. Bunlar kabul edilir politikalar değildir.

Üreticinin süt maliyeti bire bir buçuk parite ile inek sütünün taban fiyatı 17 TL/lt’dir. Koyun sütü taban fiyatı 30 TL/lt, keçi sütü taban fiyatı ise 26 TL/lt’dir.

Tarım Bakanlığı ise destek veremeyeceğini ve bütçesinin olmadığını söylerken hayvancının sorununu süt imalatçıları ile çözmesi gerektiğini söylüyor. Fakat bu sorun böyle çözülmez. Şu an da Süt İmalatçıları Birliği yazılı olarak hayvancının sütünü almayacaklarını beyan etsinler biz de hayvancılar olarak başımızın çaresine bakalım. Bu saatten sonra yazılı ifade ile hayvancının sütünü almayacaklarını ve sebeplerini söylemelidirler.

Bugüne kadar kavga etmekten hiç korkmadık. Fakat sektörün paydaşları ile kavga etmek istemiyoruz. Bizim kavgamız, süt imalatçıları veya kasaplar ile değildir. Tarım Bakanlığı ve hükümetledir. Fakat, Süt İmalatçıları Birliği sürekli hayvancıyı terbiye etme çabasına giriyor ve hayvancının ‘’doymadığını’’ söylüyor. Bu söylemler doğru söylemler değildir. Bizim hayvancılar olarak kararımız kesindir, sütümüzü değerinin altında vermemek için mücadelemiz sürecektir. Bunun yanında küçükbaş hayvancının desteği bugün oldu ödenmemiştir ve yem ve arpa desteği olmamakla birlikte sadece koyun başına 50 TL artış olmuştur. Şu an yapılan tamamen sektörü bitirme çabasıdır. Bu memleketin bu koşulları ile bir yere varamayız. Herkes başının çaresine baksın.’’