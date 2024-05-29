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Naimoğulları: Üreticiye ders vererek şov yapamayacaksınız

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Mustafa Naimoğulları basın açıklaması yaptı. Naimoğulları eylemin onuncu gününde Başbakanlık önünden araçlarını çekeceklerini Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemin en ağır şekilde devam edecek dedi
Naimoğulları: Üreticiye ders vererek şov yapamayacaksınız

Naimoğulları açıklamasında dün akşam tarım Bakanlığı’nda yaptıkları görüşmeye dikkat çekerek, “Bakan uzlaşıya yakınız dedi. 19 Hazirandan sonrası için garantiyi veremediler. 42 ton kuzu eti 5 ton kıyma gelecek dendi. 42 ton kuzu eti hayvancıyı büyük sıkıntıya sokar dedim. Temmuzdan sonra hayvancımız sıkıntıya düşer. Aralık ayında kuzu fiyatını 250 TL’ye sabitledik. Bu kuzu geldikten sonra kuzu fiyatı düşerse garanti vermediler. Ucu açık bir durum söz konusu” dedi.

“BİZ KAPILARI KIRDIK PENCERELERİ DEĞİL”
Naimoğulları, “Bu ülkede köylünün hayvancının çektiği sıkıntıları bilmeyen hayvancının süt karşılığı yem almakta zorlandığı bir dönemde, Başbakan biz halkımıza ucuz et yedirmek için buna başvurduk bu eti getireceğiz. Bu ülkede illa ithalata bağlı bir zihniyet söz konusu. Üreticiye ders vererek şov yapamayacaksınız.  Kapılarımızı pencerelerimizi kırıyor diyor bu hak arayışı değildir diyor. Biz kapıları kırdık pencereleri değil.” ifadelerini kullandı. 

“ÖNCE YIKILMASI GEREKEN YER TARIM BAKANLIĞIYDI”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un kendilerini günlerce yanıtlattığını ifade eden Naimoğulları, “Hem ithalinin nereye gideceğinin garantisini vermiyorsunuz. Bayramdan sonra küçükbaş hayvan fiyatlarını ortaya koyamıyorsunuz. Çiğ sütte bir rakam ortaya koyamıyorsunuz. Kendileri arpa fiyatını yükseltip halka yansıtacaklarını söyledi. Bizim talebimiz tamamen desteklenerek o açığın kapanmasını ve halka yansımamasını istedik. Bu tarım bakanı bizi günlerce yanılttı. Önce yıkılması gereken yer Tarım bakanlığıydı kendisi başbakanı suçlu göstererek bizi buraya gönderdi. Bundan sonraki süreç burada olmayacak. Araçları buradan kaldıracağız” diyerek eylemi Başbakanlık önünden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne taşıyacaklarını duyurdu.

“TARIM BAKANI EGOLARININ PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜR”
Naimoğulları, “Bundan sonraki süreçte eylemin devam ettiğini uzlaşı olmadan eylemin bitmeyeceğini söylemek isterim. Her gün her saat uyuyamayacaklar. Ne yapacağımızı bilemeyecekler. Eylem tarım bakanlığı önünde en ağır şekilde devam edecek. Biz hakkımızı arayacağız sonuna kadar gideceğiz. En ağır şekilde eylemlere devam edeceğiz. Bu zihniyetler istif edene kadar eylem devam edecek. Şuandaki tarım bakanı egolarının peşine düşmüştür. Egolar içinde olan bir tarım bakanı üretciye bu şekilde davranamaz.

 

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