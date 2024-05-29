  • BIST 10677.49
  • Altın 2442.433
  • Dolar 32.2165
  • Euro 34.9513
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Naimoğulları: Uzlaşma yok, eyleme devam

» »
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylem, dokuzuncu gününde devam ediyor.
Naimoğulları: Uzlaşma yok, eyleme devam

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylem, dokuzuncu gününde devam ediyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunan, Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, gelinen noktada uzlaşının olmadığını dile getirerek eylemin devam edeceğini vurguladı.

Bu düşüncelerle bir yere varılamayacağını dile getiren Naimoğulları, “Bunlar tamamen kendi bildikleriyle devam ediyorlar. Hiçbir konuda uzlaşı yoktur, eylem devam edecek.” dedi.

Naimoğulları, bütün hayvancılara çağrıda bulunarak, dün almış oldukları ‘canlı hayvan verilmeyecektir’ kararına uymaları gerektiğini belirterek, “Bu anlayıştan bir beklentimiz olmaması lazım.” vurgusunu yaptı.
3 saat süren toplantıda her yolu denediklerinin vurgusunu yapan Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Her yolu denedik ama olmadı. Ne yazık ki; anlayışları, kendi çerçevelerinde işi çözebilme anlayışıdır.” şeklinde konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un bu konuda iyi niyetli yaklaşımlarda bulunmadığını dile getiren Naimoğulları, “Diğer bakanlar daha iyi niyetli yaklaştı. Yazıklar olsun ki bizden biri iyi niyetli bir yaklaşımda bulunmadı.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşine iftira attı: 2 Yıl hapis yatacak28 Mayıs 2024 Salı 15:02
  • Tacizcinin ifadesi kan dondurdu: İçki yasaklansa böyle suçlar işlenmez28 Mayıs 2024 Salı 15:01
  • İsias Otel davası… Belediye yetkilileri de soruşturulacak!28 Mayıs 2024 Salı 14:39
  • Naimoğulları: 3-5 saat içinde her şey belli olacak28 Mayıs 2024 Salı 14:38
  • Omaç Başat kabri başında anılacak28 Mayıs 2024 Salı 14:37
  • Tabipler Birliği: İlaca erişim sorunu çözülmeli28 Mayıs 2024 Salı 14:13
  • Amcaoğlu: İthal edilecek et toplam piyasanın sadece yüzde 3’ü kadar28 Mayıs 2024 Salı 14:12
  • Tatar, Victoria'da yenilenen Kuzey Kıbrıs Türk Toplum Merkezi binasının sembolik açılışına katıldı28 Mayıs 2024 Salı 14:12
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığına Atun seçildi28 Mayıs 2024 Salı 14:11
  • Çavuş: Üretici ile diyalog sorunumuz yok, bugün görüşüyoruz28 Mayıs 2024 Salı 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti