Naimoğulları: Uzlaşma yok, eyleme devam

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylem, dokuzuncu gününde devam ediyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylem, dokuzuncu gününde devam ediyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunan, Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, gelinen noktada uzlaşının olmadığını dile getirerek eylemin devam edeceğini vurguladı.

Bu düşüncelerle bir yere varılamayacağını dile getiren Naimoğulları, “Bunlar tamamen kendi bildikleriyle devam ediyorlar. Hiçbir konuda uzlaşı yoktur, eylem devam edecek.” dedi.

Naimoğulları, bütün hayvancılara çağrıda bulunarak, dün almış oldukları ‘canlı hayvan verilmeyecektir’ kararına uymaları gerektiğini belirterek, “Bu anlayıştan bir beklentimiz olmaması lazım.” vurgusunu yaptı.

3 saat süren toplantıda her yolu denediklerinin vurgusunu yapan Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Her yolu denedik ama olmadı. Ne yazık ki; anlayışları, kendi çerçevelerinde işi çözebilme anlayışıdır.” şeklinde konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un bu konuda iyi niyetli yaklaşımlarda bulunmadığını dile getiren Naimoğulları, “Diğer bakanlar daha iyi niyetli yaklaştı. Yazıklar olsun ki bizden biri iyi niyetli bir yaklaşımda bulunmadı.” dedi.