Naimoğulları: "“Yolun sonu görüldü… Hayvancı sokağa çıkıyor"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan eyleme tüm üretici örgütlerini ve sivil toplum örgütlerini birlikte mücadele etmeye davet etti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yazılı bir açıklama yaparak, hayvancıların halkın ve tüm sektörlerin geleceğini kurtarmak adına bu mücadeleye girdiğini belirtti.

Naimoğulları, “Yolun sonu görüldü… Hayvancı sokağa çıktı” ifadelerini kullanarak, Pazartesi günü yapacakları eyleme işaret etti, “Tüm üretici birliklerini ve sivil toplum örgütlerine çağrı yapıyoruz” dedi.

Naimoğlulları, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Bu mücadele ‘toplumsal’ mücadeledir. Bu mücadele bitmez tükenmez ‘zamlara’ karşı mücadeledir. Bu mücadele ‘var’ olma mücadelesidir. Bu mücadele ‘gelecek’ mücadelesidir. Bu mücadele ‘ekmek’, ‘emek’ ve ‘alın terinin’ mücadelesidir. Bu mücadele toplumu idare edemeyen ‘beceriksizlere’ karşı yapılan mücadeledir.

Hayvancı sadece kendinin geleceği için değil bu sektörden ekmek yiyen en az 60 bin kişi ve halkımızın geleceği için bu mücadeleyi başlatmıştır. Ne üreticinin ne esnafın ne asgari ücretlinin ve ne de halkın dayanacak gücü kalmamıştır.

31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan eyleme tüm üretici örgütlerini ve sivil toplum örgütlerini birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.”