Naimoğulları:Ödemeler yapılmazsa bayramdan sonra araçlı eyleme gideceğiz

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, süt ödemeleri yapılmazsa bayramdan sonra araçlı eyleme gideceklerini açıkladı.

Naimoğulları, Başbakan Ersin Tatar ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile yaptığı görüşmenin ardından birlik önünde basın açıklaması yaptı.

Naimoğulları, görüşmeye ilişkin detayları paylaşarak, görüşmede tarım sektörünün çökmek üzere olduğunu ve üretimin kalmayacağını söylediklerini kaydetti.

Hayvancının sorunlarına çözüm bulunmazsa, ödemeler yapılmazsa bayram sonrası gününü daha sonra açıklayacakları araçlı eyleme gideceklerini ifade eden Naimoğulları, tepkilerini görüşmede ortaya koyduklarını, bayram sonrası araçlı eyleme gideceklerini söylediklerini kaydetti.

“Gördüğümüz tablo, hükümet hayvancı ile imalatçıyı karşı karşıya bıraktı” diyen Naimoğulları, eleştirilerde de bulundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları, dün yaptığı açıklamada 60 günlük süt bedeli alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle bugün eylem yapacaklarını, üreticilerin saat 11.00’de birlik lokalinde toplanarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Süt Endüstrisi Kurumu’na (SÜTEK) giderek taleplerini aktaracağını belirtmişti.

Naimoğulları, geçen hafta yaptıkları eylemde hükümete düne kadar süre tanıdıklarını, sürenin dolduğunu ancak ödemenin yapılmadığını ifade etmişti.