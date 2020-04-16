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Nairobi valisi, gıda paketlerine konyak konacağını açıklayınca üretici Hennessy uyardı: Ürünlerimiz virüse karşı korumaz

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Nairobi valisi, gıda paketlerine konyak konacağını açıklayınca üretici Hennessy uyardı: Ürünlerimiz virüse karşı korumaz
Nairobi valisi, gıda paketlerine konyak konacağını açıklayınca üretici Hennessy uyardı: Ürünlerimiz virüse karşı korumaz

Kenya’nın başkenti Nairobi’nin valisi, ‘alkolün corona virüsünü öldürdüğü’ne dair yanlış bilgiyi temel alarak yoksullara yollanacak gıda paketlerine birer şişe Hennessy konyak konulacağını açıklayınca Fransız üreticiden yanıt geldi: “Kenyalıları uyarmak isteriz bizim ürünlerimiz ve hiçbir içki virüse karşı korumaz.”

Vali Mike Sonko, “Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası sağlık kuruluşları alkolün corona virüsünü öldürme konusunda etkin rol oynadığını açıkladı. Bu nedenle yoksullara dağıtılacak gıda kolilerine birer şişe Hennessy konyak ekleyeceğiz” demişti.

Sonko, açıklama sonrasında sosyal medyada alay konusu olmuştu; tepki yağmıştı. Ancak, dünyanın en ünlü konyaklarından birini üreten Hennessy, her şeye rağmen açıklama yapma gereği duydu. Kenyalıları doğru olmayan bir bilgiye güvenerek alkol tüketmemeleri konusunda uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü de defalarca alkol tüketiminin virüsü öldürmediğini elleri temizlemek için kullanılan ürünlerdeki alkolün öldürdüğünü vurgulamıştı.

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