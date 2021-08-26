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 “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname” yürürlükten kaldırıldı

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 “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, yayımlanan yeni bir kararname ile yürürlükten kaldırıldı. 
 “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname” yürürlükten kaldırıldı

 “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, yayımlanan yeni bir kararname ile yürürlükten kaldırıldı. 


“Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Kaldırılması Hakkında Kararname”, 25 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


“Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi açısından çeşitli sebepler ile  kayıt dışı kalmış paralar hususunda uzlaşmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında ödenecek vergi miktarında indirim yapmak suretiyle yurt içi veya yurt dışında bulunan ve kayıt dışı olan paraların kayıt altına alınarak ülke ekonomisine kazandırılmasının teşvik edilmesi amacıyla, 3 Ağustos tarihinde yayımlanmıştı.


Yurt içi veya yurt dışında bulunan kayıt dışı paranın kayıt altına alınarak ekonomiye kazandırılmasını teşvik etmek ve bu yolla kayıt dışılık ile yaşanan vergi kayıplarının önüne geçmek amacıyla kayıt dışı kalmış paraları hususunda uzlaşmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için beyan karşılığında ödenecek vergi miktarında indirim yapabilmenin önünün açılabilmesi ve konuya ilişkin kuralların bir yasa altında toplanması ve açık hale gelmesi adına Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlükten kaldırılması maksadıyla bir kararname ihtiyacı doğduğu bildirildi.

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