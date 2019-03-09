Nakitsiz ekonomi, herhangi bir ulus için iki ucu keskin bir kılıç olabilir

Bazıları nakitsiz bir toplumu gelecek olarak görse de, Lisansüstü Araştırma Çalışmaları Direktörü ve Henley Business School'da finans profesörü olan Nafis Alam'a göre, kağıt paradan kurtulmak yıllar ya da belki de on yıllar alacaktır.

“Apple / Samsung ödeme, kesinlikle, E-cüzdan kullanımının artması nedeniyle dünya fiziksel nakitten uzaklaşıyor, ” dedi. Nakitsiz ödemelerin tersine “zaman, verimlilik şeklinde sunduğu benzersiz kolaylık” ve güvenlik. ”

Ancak, “En büyük tersliğin, vergi kaçakçıları, kara para aklayıcılar ve kara pazarlamacılar için yasaları daha da zorlaştıran her işlem için rekor sahibi olabilecek düzenleyiciler için olduğunu ” belirtti .

Fiziki paranın basılması, merkez bankaları için büyük bir maliyet ve hükümetlerin GSYİH'nın yüzde 1,5'ine mal olabileceğini belirtti.

Alam'a göre nakitsiz bir ekonomi olmak, her ulus için iki ucu keskin bir kılıç olabilir. “Kara para aklama ve dolandırıcılık gibi parayı çevreleyen yasadışı faaliyetleri kontrol ederken, aynı zamanda bireysel kullanımın mahremiyetini azaltır.”

“Her bir işlem, özgürlükçü bir toplumdan ziyade komünist bir kurulum gibi olacak hükümet tarafından kaydedilebilir ve izlenebilir” dedi.

Bu arada Swinburne Teknoloji Üniversitesi’nde yardımcı profesör olan Steve Worthington, dünyanın daha az nakit kullanan bir topluma yöneldiğini savundu. “Hayatım boyunca asla nakitsiz bir topluma ulaşamayacağız, çünkü paranın kendi üçlü 'A'sı var. Neredeyse her yere kabul edildi, adsız ve otantik . ” Dedi.