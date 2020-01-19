Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü! Süleyman Soylu: Çok hüzünlüyüm

Bitlis’in Güroymak (Norşin) ilçesinde yaşamış Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin’in torunu ve bölgenin kanaat önderlerinden Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çevik’in cenazesi Şeyh Abdurrahmani Taği Kabristanında toprağa verilecek. Güroymak Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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