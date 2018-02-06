Nalbantoğlu anıldı

Eski Sağlık Bakanlarından Dr. Burhan Nalbantoğlu için ölümünün 38. yılında Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarında ve sonrasında verdiği hizmetleriyle tanınan, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından ve eski Sağlık Bakanlarından Dr. Burhan Nalbantoğlu için ölümünün 38. yılında Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ile başlayan törende, konuşmalar yapıldı ve Nalbantoğlu’nun kabrine çelenkler sunuldu.

Anma töreninde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi geçici Başkanı, TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, “Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitabın yazarları gazeteciler Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp, araştırmacı yazar İsmail Bozkurt, TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Nalbantoğlu’nun değerlerini genç kuşaklara taşıyabilmenin önemli olduğunu söyleyerek, bu anlamda yayımlanan kapsamlı “Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” kitabının ortaya çıktığını kaydetti.

Akıncı kitabın kaynaklık edeceği bir belgesel yaratılması önerisinde bulunarak, “Hep birlikte bunu başarabiliriz. Önümüzdeki yıllarda anma törenlerinde umarım belgesel fikri de hayata geçer” dedi.

Cumhuriyet Meclisi geçici Başkanı, TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, Erenköy Direnişi sırasında yaralandığı zaman Nalbantoğlu’nun ilk müdahaleyi yaptığını ve ilk orada tanıştıklarını anlattı.

Nalbantoğlu’nun toplumun ileriye taşınması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını, demokrasinin gelişmesi için çaba harcadığını, dürüstlük yolundan şaşmadığını ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, önemli bir eser olan kitabın, Nalbantoğlu’nu yakından tanıma ve anlama şansını sunduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin Nalbantoğlu gibi liderleri ve verdiği mücadeleyi bilmesi ve gelecek nesilleri buna göre yetiştirmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, 69-73 yıllarında bakanlık görevi sırasında Nalbantoğlu’nun öngördüklerinin 45 yıl sonra hala yaşama geçemediğini, önemli olanın bunları yaşama geçirme olduğunu kaydetti.

“Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” kitabı yazarlarından, gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı, bu yılki anma törenine, Damla Soyalp ile birlikte hazırladıkları kitabı tamamlamış ve basmış olmanın verdiği huzurla katıldıklarını söyledi.

Çok yönlü bir kişilik olan Nalbantoğlu’yla ilgili kitabın yaklaşık iki yılda, kapsamlı çalışmalar sonucu ortaya çıktığını belirten Mutluyakalı, bu süreçte katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

“Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” yazarı, gazeteci Damla Soyalp de Nalbantoğlu’nun TMT’nin üç kurucusundan biri ve halk insanı olduğunu belirtti.

Soyalp, Nalbantoğlu’nun arkadaşlarıyla kitap için yaptıkları görüşmelerde, onu tanıyanların sert görünüşün altında, sevecen, iyi kalpli, duyarlı bir kişi olduğunu dile getirdiklerini kaydetti.

Araştırmacı yazar İsmail Bozkurt, Nalbantoğlu’nun hayatını anlatan “Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” isimli kitabın yayımlanmış olmasının huzuru ile bu yıl anma törenine katıldığını, kitap ile birlikte önemli bir boşluğun giderildiğini kaydetti.

Bundan sonraki beklentisinin konunun akademik bir gündem haline gelmesi olduğuna işaret eden Bozkurt, ülkede faaliyette olan üniversitelerde Kıbrıs’la ilgili araştırmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar ise, “Nalbantoğlu, siyasal, mukavemet, mücadele, dava ve sosyal alanlarda bize ışık tuttu” diye konuştu.

Nalbantoğlu’nu her zaman rahmet ve saygıyla andıklarını söyleyen Bayar, “Ruhu şad olsun” dedi.