Nalbantoğlu'nda 1 hemşire pozitif ! Çok sayıda temaslı var!

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 1 hemşirenin pozitif çıktığı öğrenildi.
Söz konusunu hemşirenin 10'a yakın temaslısı olduğu bildirilirken salgının yeniden Devlet Hastanesi'ne sıçraması 'yeniden pik mi yapacağız' endişesi yarattı
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 1 hemşirenin pozitif çıktığı öğrenildi.
Söz konusunu hemşirenin 10'a yakın temaslısı olduğu bildirilirken salgının yeniden Devlet Hastanesi'ne sıçraması 'yeniden pik mi yapacağız' endişesi yarattı
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