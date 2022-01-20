Nalcıoğlu’nun ismi Cumhurbaşkanlığı sayfasından silindi

Cumhurbaşkanlığı’nda Ekonomi Danışmanı olarak görev yapan Fuat Nalcıoğlu’nun ismi, dün yaptığı “iltihak” paylaşımının ardından Cumhurbaşkanlığı sayfasından kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı’na bir gecede Ekonomi Danışmanı olarak atanan Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, dün yaptığı paylaşımın ardından bir gecede resmi Cumhurbaşkanlığı sayfasından silindi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Nalcıoğlu’nun açıklamasının Cumhurbaşkanlığı’nı bağlamadığı ifade edilirken, Nalcıoğlu’nun “Marketler Birliği Başkanı” olarak lanse edilmesi ise dikkat çekmişti. Nalcıoğlu’nun ‘Marketler Birliği Başkanı’ olarak lanse edildiği, UBP ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki stratejik görevlerinden hiç bahsedilmediği açıklamada, “KKTC’nin herhangi bir ülke tarafından ilhak edilmesi veya bir ülkeye KKTC’nin iltihak etmesi hiçbir koşulda KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın resmi tezi olamaz” ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi üyesi Fuat Nalcıoğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “Ercan Havalimanı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin iç hatlarına dahil edilmesi” yönündeki açıklamasına destek belirterek, “Kıbrıs’ın bütünüyle, gerçek sahibi anavatan Türkiye’ye iltihak edilmesini savunuyorum” demişti. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nalcıoğlu, “Bir Kıbrıs Türkü olarak, Kıbrıs’tan gidecek ve Kıbrıs’a gelecek yolcuların Türkiye havalimanlarında iç hatlardan uçağa binmeleri kararını selamlıyorum” ifadelerini kullanmıştı.