Namaz ve Defin işlemlerinde yeni düzenlemelere gidildi

Din İşleri Başkanlığı, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, hastalık riski ortadan kalkıncaya kadar cenaze namazları ve cenaze defin işleriyle ilgili yeni bazı düzenlemelere giderek din görevlilerine yazılı olarak duyurdu.

Din İşleri Başkanlığı, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, hastalık riski ortadan kalkıncaya kadar cenaze namazları ve cenaze defin işleriyle ilgili yeni bazı düzenlemelere giderek din görevlilerine yazılı olarak duyurdu.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, görevlilere yönelik duyurdukları hususların uygulanmasında vatandaşların da görevlilere yardımcı olmasını istedi.

Atalay’ın cenaze namazları ve defin işlemleri hakkındaki genelgesi şöyle:

“1. Cenaze namazları, günün herhangi bir zamanında kılınabileceği ve bu sürece mahsus olmak üzere olabildiğince az katılımla kılınmasının daha uygun olduğu cenaze sahiplerine bildirilmelidir.