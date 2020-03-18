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Namaz ve Defin işlemlerinde yeni düzenlemelere gidildi

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Din İşleri Başkanlığı, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, hastalık riski ortadan kalkıncaya kadar cenaze namazları ve cenaze defin işleriyle ilgili yeni bazı düzenlemelere giderek din görevlilerine yazılı olarak duyurdu.
Namaz ve Defin işlemlerinde yeni düzenlemelere gidildi

Din İşleri Başkanlığı, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, hastalık riski ortadan kalkıncaya kadar cenaze namazları ve cenaze defin işleriyle ilgili yeni bazı düzenlemelere giderek din görevlilerine yazılı olarak duyurdu.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, görevlilere yönelik duyurdukları hususların uygulanmasında vatandaşların da görevlilere yardımcı olmasını istedi.

Atalay’ın cenaze namazları ve defin işlemleri hakkındaki genelgesi şöyle:

“1. Cenaze namazları, günün herhangi bir zamanında kılınabileceği ve bu sürece mahsus olmak üzere olabildiğince az katılımla kılınmasının daha uygun olduğu cenaze sahiplerine bildirilmelidir.

  1. Cenaze namazına katılan cemaatimiz saf oluştururken, Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği mesafe gözetilmelidir.
  2. Cenazenin taşınması ve defnedilmesi sürecinde görev alan kişiler, sürecin tamamında uygun maske ve eldiven giymeli, hijyen kurallarına uymalıdır.
  3. Cenaze defin sürecinde sadece defnedecek kişiler ya da görevliler kabre inmelidir.
  4. Cenaze kabre indirilirken ve üzeri örtülürken Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ettiği mesafe ve korunma tavsiyeleri gözetilmelidir.
  5. Defin sürecinin hızlandırılması amacıyla kabrin üstünün örtülmesinde iş makinesi kullanılmasında İslam dini bakımından sakınca yoktur.
  6. Cenaze öncesi ve/ veya sonrası taziye amacıyla musafaha ve kucaklaşma dahil her türlü temastan kaçınılmalı, tavsiye edilen mesafe korunarak sözlü taziye ile yetinilmelidir.
  7. Defin sonrasında okunması adetten olan Sure ve duaların bu süreçte din görevlilerince kendi evlerinden okunması daha uygundur.
  8. Bu süreç sonlanıncaya kadar, her türlü ev/cami ortamlı toplu mevlid ve dua etkinliklerinden kaçınılmalı, din görevlileri bu yöndeki talepleri kendi evlerinden yerine getirmelidir.
  9. Enfekte olmuş cenazelerin namaz ve defin işlemleri, belediyeler, muhtarlıklar gibi ilgili birimlerle işbirliği ile Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Başkanlığı gibi sağlık ve afet durumunda yetkili ve yetkin kurumların belirlediği kurallara uygun olarak gerçekleştirilecektir.
  10. Duygusal yoğunluğun en yüksek olduğu dini uygulamaların başında gelen cenaze işlem sürecinin tamamında din görevlisi yukarıda zikredilen esasların uygulanması için diğer görevlileri ve cemaati, hassasiyetle uygun bir dil ve yöntem ile yönlendirmelidir.
  11. Din görevlilerimiz sürecin tamamında uyulması gereken kuralları öğrenmek ve uygulamakla yükümlüdür.”
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