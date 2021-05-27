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Nami: 50 Bin işsiz var, Cumhurbaşkanı saray çalışmasında.. Bu ne vicdansızlık!

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Nami: 50 Bin işsiz var, Cumhurbaşkanı saray çalışmasında.. Bu ne vicdansızlık!
Nami: 50 Bin işsiz var, Cumhurbaşkanı saray çalışmasında.. Bu ne vicdansızlık!

CTP Lefkoşa Milletvekili Özdil Nami adeta isyan etti.

CTP Milletvekili Özdil Nami sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

 

İşte açıklama;

50 bin işsiz oluştu, 5 bin işletme battı ama CB Tatar için milyonlarca lira harcanarak saray yapmak için hala çalışma yapılıyor..

Bu ne vicdansızlık! Kendine saygı duyan hiç bir ülke CB sarayını başkasından hediye almayı kabul etmez..

Bu ne karaktersizlik! Kendinize gelin artık!

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