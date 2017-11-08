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Nami: Bundan sonraki süreç sonuç odaklı olmalı

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Nami: Bundan sonraki süreç sonuç odaklı olmalı
Müzakereci Özdil Nami, Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabaları çerçevesinde yeni oluşacak bir süreçte değişimin şart olduğunu vurguladı.

Nami, bundan sonrası için sonuç odaklı bir kurgu oluşturulması gerektiğini söyledi.

Müzakereci Özdil Nami BRT’de katıldığı Haber Toplantısı programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Nami, BM’nin talebi üzerine konferansa katılan tarafların şu anda düşünme ve değerlendirme döneminde oluduğunu, TC ile de istişarelerin devam ettiğini söyledi.

Rum başkanlık seçimlerinin de beklenmesi gerektiğini ifade den Nami, “seçimden sonra BM genel sekreteri her iki liderle temasa geçecek, bu bilahare ortak bir toplantıya döner mi bunu söylemek için henüz erken” dedi.

Özdil Nami, Kıbrıs sorununda açıkta kalan bir unsur kalmadığını, artık bu işin sonuna gelindiğini belirterek, bir daha masaya gelinecekse uzun süren yeni bir sürece ihtiyaç olmadığını, sonuç odaklı belli başlı ana konulara odaklanan, paket şeklinde bir çaba ortaya konması gerektiğini vurguladı.

Nami, bundan sonraki süreçte eğer bir anlaşma ortaya çıkarsa ve bu referanduma gider de Türk tarafınca kabul edilmesi ama Rum tarafınca kabul edilmemesi halinde veya bir anlaşma ortaya çıkar da Rum lider bunun altına imza atmaz ve referanduma götürmezse, Kıbrıs Türk tarafına somut birşeylerin teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Özdil Nami, “herşey bitti, süreç gömüldü, federal çözüm zemini ortadan kalktı gibi bir durum yok. kendimizi kısıtlayacak durumda değiliz. Değerlendirmeler yapılacak. Bir değişim şart. Bugüne kadarki gibi sürecin tekrarlanması bizi bir yere götürmez. Sonuç odaklı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bir taraftan çözümsüzlük ortamı devamn edecek, diğer taraftan işbirliği olanaklarını kapatırsanız bu iki halk nasıl yakınlaşacak” diye soran Nami, Rum liderliği “ilelebet hayır demeye devam edebiliriz ve sizi de izaolasyıonlar altında tutmaya devam edeceğiz” diyemeyeceğini söyledi.

Müzakereci Nami, garantilerle ilgili bir soru üzerine ise “güvenliğimizi tehdit altına alacak herhangi bir çözüm olamaz. Her iki tarafın da güvenliğini tehdit eden bir anlaşma olamaz” dedi.

Nami, Kıbrıs konusunun sadece garantiler konusu olmadığını dolayısıyla yeni bir süreçte açıkta kalan tüm konuların ele alınıp sonuçlandıracağı bir süreç yaşanması gerektiğini belirtti.

Özdil Nami, “Bizim hedefimiz Kıbrıs sorununu çözmektir. Geriye kalan teferruattır. Sürekli zorlamak zorundayız. İzolasyonları kaldırma çabasında ciddiysek ‘çözüm isteyen taraf  biziz, çözümsüzlüğün faturası bize çıkarılamaz’ mesajını vermeye devam etmek zorundayız” dedi.

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