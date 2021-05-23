Nami: Cinayet dahil tüm iddialar araştırılmalı, bunu yapmayanlar töhmet altında kalacak!

İşte açıklama;
Son günlerde yapılan video paylaşımlarında Kutlu Adalı cinayeti dahil, Kıbrıs ile bağlantılı olarak gündeme getirilen her türlü iddia ilgili makamlar tarafından araştırılmalıdır. Bunu yapmayanlar töhmet altında kalacaklardır.
Son günlerde yapılan video paylaşımlarında Kutlu Adalı cinayeti dahil, Kıbrıs ile bağlantılı olarak gündeme getirilen her türlü iddia ilgili makamlar tarafından araştırılmalıdır. Bunu yapmayanlar töhmet altında kalacaklardır.— Özdil Nami (@ozdilnami) May 23, 2021
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