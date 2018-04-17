Nami: Devlet kuru sabitleyemez ama alınabilecek önlemler var

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami dövizdeki yükseliş konusunda açıklamalarda bulundu. BRT’de “Gündeme Bakış” programına konuk olan Bakan Nami, “net olarak herkesin bilmesi gerek,Devletin kuru sabitleme gibi bir imkanı yok ama alınabilecek önlemler var biz de bunun için çalışıyoruz” dedi. Bakan Nami,“Döviz konusunda yapabileceklerimiz ortada yüksek beklenti içinde olmamalıyız..Bizim TL’nin değerini belirleme gibi bir gücümüz yok. TL üzerindeki faizleri de belirleyemeyiz. O TC tarafından ve siyasi konjektür tarafından belirlenir. Net olarak herkesin bilmesi gerek devletin kuru sabitleme gibi bir imkanı yok” dedi. Bakan Nami, hükümetin elindeki imkanları kullanarak dövizdeki yükseliş karşısında tedbir için çalışma yaptığını da ifade etti.Bakan Nami, limanlarda tüccarlardan alınan masrafın ilk belirlenen kur üzerinden ödenmesi ; Kıb-Tek’in abonelerinden döviz üzerinden aldığı bazı ücretlerin TL’ye çevrilmesini buna örnek gösterdi.

“TL’nin değer kaybı bir takım zorluklar getirse de bazı sektörlere olumlu yansıtılabilir” diyen Nami, rekabet gücünü artırıcı hamlelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Özdil Nami, Türkiye ile KKTC arasındaki ticareti artıracak ve piyasayı ucuzlatacak tedbirlerin alınmasının önemine de işaret etti.Elektrik maliyetlerini aşağıya çekip yenilenebilir enerjinin önünü açacaklarını söyleyen Nami, Gazimağusa Limanını yük limanı olmaktan çıkarıp büyük bir marinaya çevirmek istediklerini, yeni bir hastane ve daha birçok önemli projelerin hayata geçmesiyle KKTC ekonomisine önemli katkı sağlanacağını, yeni istihdamlar yaratılacağını dile getirdi.