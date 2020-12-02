Nami: "Erken seçime gidilmeli ve meclis aritmetiği yeniden oluşmalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Özdil Nami BRT ekranlarında konuştu.

Nami açıklamasında “Yaşananlar bir çok değerlendirmenin yapılmasını gerektiriyor. Erken seçime gidilmeli ve mecliste aritmetik oluşmalı. Seçimlerden sonra her sey olabilir. Herkes herkesle bir araya gelebilir. Halk UBP’ye ciddi mesaj verecektir. UBP bu mesajı alıp CTP ile Kıbrıs konusunda da farklı bir noktaya gelebilir… Bu sorular şu an için anlamsız. Şu anda halkın iradesinin ne olduğunu görmek ve bunu meclise yansıtmak gerek. Az kaldı, yarın bugün ortaya çıkacak”dedi.