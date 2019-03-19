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Nami: Fiyat ayarlaması yapmamız şart

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ( Kıb-Tek) 1 Nisan’dan itibaren uygulamaya koyacağı “Çoklu Tarife” ile ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenlendi.
Nami: Fiyat ayarlaması yapmamız şart

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, ilk olarak çoklu tarife ile ilgili hazırlanan tanıtım videosu gösterildi…

Uygulama ile ilgili teknik bilgi veren Kıb-Tek Müdürü Ahmet Dargın, dünyadaki çeşitli örnekleri dikkate aldıklarını belirterek, “Abonelerin nasıl bir tüketim bandında olacağını yaşayarak göreceğiz. Eğer kurum bu tüketim bantlarından bir kar edecekse bir sonraki süreçte indirim olarak yansıtacağız, eğer zarar edersek de ilave edeceğiz. Ortalamayı yakalamamız gerekiyor” dedi…

Dargın, ” Örneğin bulaşık makinesinde 490 TL, kurutma makinesinde 650 TL’ye kadar tasarruf sağlama imkanı var. Tüketici dilediği tarifeye geçebilir. Biz çoklu tarifeye geçerek abonenin kendi kullanımının kontrolünü sağladık. Eğer abone dikkatli kullanırsa, bu anlatılanlara tamamen uyarsa hiç bu zamdan mağdur olmayacak hatta tarifesinde, faturasında indirim bile sağlanacak duruma gelecek” dedi…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de “Yeni sistemin ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 8 aydan beri ülkede elektrik fiyatlarında bir düzenleme yapılmadı. Az önce maliyetlerdeki yükselişler detaylı şekilde paylaşıldı. Maliyetlerin 1 lirayı dahi aştığı dönemler oldu ama bu tüketiciye yansıtılmadı.

Kıb-Tek hükümetle diyalog içinde tüketiciye yansıtılmadan bugüne kadar gelindi. Ancak 8 aydır hiçbir şeyin fiyatı sabit kalmadı. Bizim de bir fiyat ayarlaması yapmamız şart olmuştu. Bu zorunluluğa rağmen enerji tüketiminde verimlilik ve tasarrufu teşvik etmek amacıyla bunu sağlayanların faturalarında bir teşvik sağlanabilecek. Tüketimine dikkat eden vatandaşlar faturalarında indirim görecek. Yaşam şeklimizi, elektriği tüketim şeklimizi tekrar gözden geçirmek zorundayız” dedi.

Bakan Nami eski alışkanlıkların değişmesi halinde bunun hem aile hem de ülke bütçesine ciddi katkı sağlamış olacağını kaydetti.

Özdil Nami “Tüketicilerimize artık elektrik tüketim alışkanlıklarını tekrar gözden geçirme çağrısı yapıyoruz. Bakanlık olarak bunu yapan tüketicilerimizin yanında olduğumuzu ortaya koyuyoruz” diye konuştu

BRTK

 

 

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