Nami: “Güneş enerjisi verimi konusunda ülkemiz neredeyse dünyanın birinci sırasında”

Özdil Nami, DPÖ Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Taslağı’nın görüşüldüğü Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısı açılışında konuşma yaptı.

Konuşmasına, hazırlamış oldukları Orta Vadeli Program taslak çalışmasından dolayı Devlet Planlama Örgütü’ne teşekkür ederek başlayan Nami, çalışmanın tüm tarafların katkılarıyla ivedi bir şekilde son halini alması temennisinde bulundu.



Nami, bakanlığın kısa ve uzun vadeli hedeflerine de değinerek, sürdürülebilir ekonomik büyüme için, dış pazar odaklı, yüksek katma değerli ve yenilikçi üretim modelinin izlenmesi gerekliliğini, hükümet programında ortaya koyduklarını vurguladı. Nami, “Ekonomik büyüme, ancak, sektörel büyümeyi ve istihdam alanlarını çoğaltmayı hedef alan kalkınma politikalarıyla sürdürülebilir olur” dedi.



Sürdürdükleri çalışmaların yanı sıra kısa ve uzun vadeli hedeflerini aktaran Nami, DPÖ’nün hazırladığı taslak raporda, ana sektörler itibariyle reel gelişmeler incelendiği zaman, sanayi sektörünün 2014’den bu yana süregelen bir büyüme içerisinde ancak GSMH’deki payının son 3 yılda yüzde 9 gibi düşük bir rakam olduğunu belirtti.



“REKABET EDEBİLİRLİĞİ YÜKSEK VE KALİTELİ ÜRETİMİ OLUŞTURACAK ADIMLAR”



Özdil Nami, sanayi sektörünü daha iyi bir noktaya getirmek için kısa sürede bir takım yasal düzenlemelerin yanı sıra, sektörü güçlendirecek ve uzun vadede çevre dostu, rekabet edebilirliği yüksek ve kaliteli üretimi oluşturacak adımlar saptadıklarını kaydetti.



Yürüttükleri çalışmalara da değinen Nami, hedeflerini şu şekilde sıraladı:



“2018 yılının sonuna doğru, Yeni Sanayi Bölgeleri Yasası’nın paydaşlarla istişare içerisinde sonlandırılması; Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu iş gücü nicelik ve niteliğinin ilgili taraflarla istişare edilerek belirlenmesi; Katma değeri yüksek ve yerli istihdam gücümüzü arttıracak, Niş ürünlerin belirlenip; Bu ürünlerin üretim, tanıtım ve pazarlanması ile ilgili sanayicilere yönelik teşvik ve destek çalışmaları; Yeni Büyük Organize Sanayi Projesinin hayata geçmesi; Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinden başlayarak, tüm OSB’lerde düzeninin bir an önce sağlanması”



“İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YALNIZCA YÜZDE 5.93”



Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 5.93 olduğunu ve bu oranın sağlıklı bir oran olmadığını söyledi.



Dış ticaretle ilgili önlerine uzun soluklu hedef koymak zorunda olduklarını kaydeden Nami, yalnızca Türkiye ile değil, Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli merkezleriyle iş birlikleri yapmak gerektiğini belirtti.



Nami, “Başta enerji maliyeti olmak üzere tüm girdi maliyetlerini azaltacak adımlar atmak; Dış Ticarette rekabet gücünü arttırmak için kümelenme gibi yenilikçi modeller ile üretim ve rekabet gücünü artırmak; Türkiye dışında, AB, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkeleri gibi ülkelerde pazar arayışlarına girmek gibi çalışmaları yoğunlaştıracağız”dedi.



“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTEMİZİ ARTIRABİLMEMİZİN ÇARESİ GÜÇLÜ BİR ŞEBEKEYE ENTERKONNEKTE BAĞLANMA”



Ekonominin güçlenmesinin, enerji maliyetleriyle birebir ilişkili olduğuna işaret eden Nami, bu maliyetleri aşağıya çekmek için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak ana hedeflerinin, başta güneş enerjisi olmak üzere, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını üretimde daha yoğun kullanmak olduğunu belirtti.



Nami, “Güneş enerjisi verimi konusunda neredeyse dünyanın birinci sırasında olan ülkemizde, yenilenebilir enerji üretim kapasitemizi, arzu edilen seviyeye çekmemiz şu an itibariyle mümkün görülmemektedir” dedi.



Özdil Nami, şöyle devam etti:



“Yenilenebilir enerji kapasitemizi artırabilmemizin çaresi güçlü-büyük bir şebekeye enterkonnekte şekilde bağlanmaktan geçmektedir. Bu hedef doğrultusunda çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız. Görev süremiz zarfında, binaların enerji verimliliği standartlarının belirlenmesi ve enerji tasarrufu hakkında eğitim çalışmaları yanında enerji tüketiminde verimsiz malzeme ve cihazların ithalatının yapılmasını caydırmaya yönelik de birçok adım atılacaktır”



“YENİ BİR HAVALİMANI YAPIMININ SONUNA GELİNDİ”



Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, ekonomik büyümenin en önemli etkenlerinden birinin de, ülkedeki yatırımın GSMH’ya etkisi olduğunu belirterek, ülkedeki yatırım ortamının, ilgili paydaşların katkıları da alınarak iyileştirileceğini kaydetti.



Nami, “Buna paralel olarak, tüm yatırım teşvikleri, bölgesel kalkınma öncelikleri ve mekânsal gelişim

(imar) planlarında ortaya konan önceliklerin, hayata geçirilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir. Bu çerçevede Teşviklerin tek bir çatı altında toplanması ile ilgili çalışma süratle tamamlanmalı ve teşviklere zaman kısıtlaması getirilmelidir” dedi.



Ulaşımı daha rahat hale getirmek için dünya standartlarında yeni bir havalimanı yapımının sonuna gelindiğini kaydeden Nami, bununla birlikte yeni yük limanı ve marina projesinin de öncelikleri arasında olacağını belirtti.



“EĞİTİME CİDDİ YATIRIM YAPILDI”



Özdil Nami, KKTC’nin öncü sektörlerinden biri olan eğitim sektöründe ciddi yatırımlar yapıldığına işaret etti.



Nami, “Ülkemizde kurulu 18 üniversite ile yabancı öğrenci sayısı 100,000’i aşmıştır. Küçük bir coğrafyada bu denli genç yeteneği bir araya getirmek KKTC’de özellikle bilgisayar yazılım alanında ciddi ve kullanılmaya hazır bir potansiyel oluşturmuştur. Bu da bize, çağın yeni atılım sektörü olan bilişim sektöründen de pay alma fırsatı yaratmaktadır. Tekno Park yatırımlarını da, bu nedenle, teşvik etme kararlılığındayız” dedi.



Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, konuşmasını “Önümüzdeki 5 yılın sonunda, yeni limanlarına kavuşmuş, teknolojiyi yakalamış, dış ticaretle barışık, rekabet edebilirliği ve istihdam kabiliyeti yüksek, dinamik bir ekonomi için elden gelen her çalışmayı yapma azmi ve çabası içerisinde olacağız.

Sözlerime son verirken, yakında son halini alacak olan programın hayata geçirilmesi safhasında, tüm siyasi erk ve paydaşlarla, birliktelik içerisinde olmayı temenni eder, hepinize saygılarımı sunarım” sözleriyle tamamladı.