  • BIST 98.469
  • Altın 237,117
  • Dolar 5,6592
  • Euro 6,3822
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Nami : “Güneş panellerinden elektrik üretimi arttı ve konu ciddi şekilde gündeme geldi”

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de denetleme göreviyle toplandı.
Nami : “Güneş panellerinden elektrik üretimi arttı ve konu ciddi şekilde gündeme geldi”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de denetleme göreviyle toplandı.

Genel Kurulda güncel konuşmalara yer veriliyor.

İlk güncel konuşmayı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptı.
Arıklı, nüfus sayımı ve Kıbrıs konusunda yaptığı konuşmasında, Akıncı – Lute görüşmesinin ardından Sözcü Barış Burcu’nun yaptığı açıklama ile Lute’un görev tanımının yapılamayacağının anlaşıldığını belirtti.
Burcu’nun açıklamalarından Akıncı’nın Lute’a sadece siyasi eşitlik konusunda ısrar ettiğinin anlaşıldığını iddia eden Arıklı, Akıncı’nın Lute’la görüşmesinde garantiler meselesine değinmemesini eleştirdi.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın garantörlük meselesi konusunda ne düşündüğünü sordu.
Müzakerelerin tekrar başlamasının başka bahara kaldığının da anlaşıldığını belirten Arıklı, Akıncı’nın geri adım atabileceği safha kalmadığını savundu.

Arıklı, “Akıncı’nın içi boşaltılmış Siyasi eşitlik meselesini olmazsa olmaz şart olarak ortaya sürmekte olduğunu” da ileri sürdü.

YDP genel Başkanı Arıklı, Kıbrıs konusunda ve mülkiyette taşınmaz mal komisyonun önemine vurgu yaptı.
Akıncı’nın Nüfus konusunda Hükümete ve İçişleri Bakanı’na yönelik söylemlerini de eleştiren Arıklı, “Seçimler yaklaştı Akıncı iç tribünlere oynuyor” dedi.

YDP Başkanı Arıklı, nüfusun milli mesele olduğunu ve spekülasyon konusu yapılmaması gerektiğini belirterek, İçişleri Bakanlığı’nın verilerine inanılması gerektiğini de kaydetti.

MANAVOĞLU

Genel Kurul’da sonraki güncel konuşmayı Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Konutlarda ve işyerlerinde güneş panellerinin yerleşimi ve KIBTEK’in uygulamalarının halka daha net anlatılmasın gerekliliği” konusunda yaptı.

Manavoğlu, Güneş panellerin kullanımında artış olduğuna işaret ederek, bu panellerin lokasyonun görsel ve güvenlik açısından sıkıntı yaratabileceğini anlattı.
Manavoğlu, bu konuda gerekli tedbirlerin şimdiden alınmasının ilgili tüzükte değişikliğe gidilmesinin önemini anlattı.

Manavoğlu, Birkaç sene içerisinde yerleştiren bu panellerin şiddetli fırtına söz konusu olduğunda çevreye zarar verebileceğini söyledi.

Çoklu tarife sisteminin dünyada birçok ülkede de var olduğunu ifade eden Manavoğlu, hem uygulamanın neden zamla birlikte başladığını hem de yeni sistemin daha iyi anlatılması gerektiğini belirtti.
Manavoğlu, geçmişte Aksa konusunda alel acele yanlış adımların atıldığını ifade ederek, 2024’teki sözleşeme bitmeden gerekli yatırımların yapılmasının önemini belirtti.

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, güneş panellerinden elektrik üretiminin arttığını ve konunun ciddi şekilde gündeme gelmeye başladığını ifade ederek, kendilerinin göreve geldikten 2 ay sonra nisan ayında çalışma başlattıklarını ve hukuk dairesine yazı yazdıklarını belirterek bu yazıyı okudu.

Üretimle ilgili izinlerin bakanlık tarafından verildiğini ama kurulumları kendilerinin belirlemediğini anlatan Nami, şu anki mevzuat gereği panellerin kurulumundan şehir planlama ve belediyelerin sorumlu olduğunu izinlerin oralardan alındığını gerektiği noktalarda bakanlığa danışılabileceğini kaydetti.
3’lü tarifenin sebeplerini ve detaylarını tam kadro ekibin basın toplantısında açıkladıklarını ancak CB Akıncı’nın da aynı anda açıklama yapması nedeniyle basına yansımadığını dile getiren Nami, zammın kaçınılmaz olduğunu ancak kendilerinin seçenek sunmak istediğini anlatarak şuan için bile rahatlamanın görüldüğünü kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı:Rum tarafı siyasi eşitlik temelinde çözüme hazır olmadığını yeniden teyit etti09 Nisan 2019 Salı 12:06
  • Kayıplar konusunda Türkiye’ye suçlamalar sürüyor09 Nisan 2019 Salı 11:52
  • Cinayet soruşturması sürüyor: İki kişi hakkında yeni karar09 Nisan 2019 Salı 11:43
  • Lute’un dörtlü görüşme önerisi Anastasiadis tarafından reddedildi09 Nisan 2019 Salı 11:40
  • Jale Refik Rogers: Yasalar Toplum Fayda için yapılıyor09 Nisan 2019 Salı 10:58
  • Avrupa standartlarında güvenlik önlemi09 Nisan 2019 Salı 10:37
  • Fas'tan KKTC'ye çekirge istilası09 Nisan 2019 Salı 10:00
  • Devlet Piyangosu'nun dün akşamki çekilişinde 600 bin TL devretti09 Nisan 2019 Salı 09:46
  • K.E.S: Neyi Bekliyorsunuz?09 Nisan 2019 Salı 09:32
  • KSP, Kavazoğlu ve Mişauli'yi mezarları başında anacak09 Nisan 2019 Salı 09:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti