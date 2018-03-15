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Nami: Kablo ile elektrik gelmeli!

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‘Kablo ile enerjiyi ülkeye getirebilirsek o zaman fosil yakıtları yakmaktan da kurtuluruz, çevreye artı bir değer sağlarız, yenilenebilir enerj ile ilgili yatırımlarımızın önünü açmış oluruz bu medeni çağdaş bir yaklaşım."
Nami: Kablo ile elektrik gelmeli!

BRT’de yayınlanan “Haber Toplantısı” programına konuk olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs konusuyla ilgili olarak Bakan Nami, Anastasiadis’in çözüm iradesiyle müzakere masasına dönmeye hazır olmadığını belirtti.Bakan Nami gelinen aşamada müzakere sürecinin takvim ve sonuç odaklı olması gerektiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon aramaları ile ilgili olarak Bakan Nami, Kıbrıs’ın doğal kaynaklarından gelecek gelirin tüm Kıbrıslılara adilane şekilde paylaştırılmasının ulusulararası alanda da kabul edilmiş bir olgu olduğunu belirterek ‘Şu anda yaşadığımız sıkıtını bunun nasıl kurgulanacağı ile ilgili Rum tarafı ile görüş ayrılığı içinde olmamızdır. Rum tarafının bu konuda ortak bir anlaşmaya yeşil ışık yakması lazım’ dedi.

Nami, birçok konuda işbirliği yapıldığı gibi hidrokarbon konusunda da işbirliğininde çözümden önce hayata geçirilebileceğini söyledi.

Rum enerji bakanına BM çatısı altında veya herhangi bir ortamda konuşmaya hazırız çağrısı yaptı.

Nami ‘Rum Ekonomi Bakanı bizimle tartışmak istiyorsa bunun yolları vardır medeni insanlar gibi oturup konuşabiliriz. Eğer onların bütün kurgusu bu olay üzerinden siyaset yapmaksa ve o hep yaptıkları suçlama oyununu kazanmak ise bunun adı gerginlik olur. Çıkan sorunları konuşarak halletmemiz lazım’ ifadelerini kullandı.

Nami Rum tarafının Avrupa Birliği konusu gibi hidrokarbon konusunu da koz olarak kullanmaya çalıştığını söyledi.

Bakan Nami, hidrokarbon konusunda bir işbirliğinin ileride gelecek kaynakların belirli bir fona aktarılmasıyla kapsamlı çözümün finansmanında kullanılabileceğini belirtti.Nami, Türkiye’nin bu konuya yaklaşımının ise iki açıdan önemli olduğunu belirtti.

Nami, ‘BirincisiTürkiye’nin kendi hak ve çıkarları var, diğeri ise bizimle imzaladıkları anlaşmalar çerçevesinde bizim onlardan beklentilerimiz var. Nasıl ki Rum tarafı kendi hak ve çıkarlarını Amerikan şirketleri Fransız ve İtalyan Şirketleri ile imzaladıkları anlaşmalar ile korumaya çalışıyor ve başı sıkıştıığında AB’ye taşıyor ve o ülkelerin desteğini istiyor biz de hak ve çıkarlarımızı korumak için bizi yegane tanıyan Türkiye ile işbirliği yapıyoruz’ dedi.

Kıbrıs Türk Tarafı’nın yapmaya çalıştığı şeyin onların attıkları adımları dengelemeye çalıştığını belirten Nami, Türkiye ile bugüne kadar oluşturulan yakın istişare ve işbirliğini devam ettireceklerini söyledi.

Bakan Nami, Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesi konusuna ise prensip olarak çok olumlu baktığını söyledi.

Nami ‘Kablo ile enerjiyi ülkeye getirebilirsek o zaman fosil yakıtları yakmaktan da kurtuluruz, çevreye artı bir değer sağlarız, yenilenebilir enerj ile ilgili yatırımlarımızın önünü açmış oluruz bu medeni çağdaş bir yaklaşım. Bilançonun diğer tarafında ise maliyetler var. Bu nasıl karşılanacak, bunun ne kadarını tüketiciye yansıtmamız gerekecek, ne kadarı hibe yoluyla olacak bunları bilmemiz lazım’ diye konuştu.

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