Nami, Kıb-TEK YK'nun kendisine Uluslararası İhale kararını iletmediğini iddia etti!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, çok pahalı olan elektrik maliyetlerini aşağıya çekmek ve vatandaşı rahatlatmak için çok ciddi ve ayakları yere basan bir çalışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Nami, BRT’de yayınlanan Basın Odası Programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nami, bir soru üzerine Kıb-Tek’e yeni yönetim kurulu başkanı atamadıklarını ifade ederek konuşmasına başlayarak, isimler geldiğini, partide değerlendireceklerini, çalışmaların sürdüğünü ve aceleleri de olmadığını söyledi.

Sorumlu Bakan’ın uyum içinde çalıştığı kişileri atamasının doğal olduğunu belirten Nami, enerji arzının ucuzluğu ve güvenliğinin sağlanabilmesinin önemine değindi.

Nami, çok önemli bir kuruluş oldan Kıb-Tek’in bu kadar konuşulmasını doğal karşıladığını ifade ederek, verimli bir yılı geride bıraktıklarını ve bu aşamadan sonra ne yapılacağını artık çok iyi gördüklerini söyledi.

Nami, çok pahalı olan elektrik maliyetlerini aşağıya çekmek ve vatandaşı rahatlatmak için çok ciddi ve ayakları yere basan bir çalışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Elektrikte üretimde iki ana başlıkta yatırım olduğunu ifade eden Nami, şebeke kalitesini daha iyi noktaya getirmek için önce yapılması gerekenin üretilen elektriğin verimli olmasının sağlanması olduğunu söyledi.

Bu konuda yaptıkları icraatları anlatan ve bir soru üzerine çoklu tarifeye karşı olmadığını vurgulayan Nami, gelişmiş ülkelerde ne varsa ülkemizde de olması için uğraş verdiklerini belirtti.

Nami, Türkiye’den elektrik getirilmesi konusundaki son durumu da paylaşarak, bugün anlaşma imzalanırsa bu konuda en az 2 yıllık bir süreye ihtiyaç duyulacağını anlattı.

Kablo 2 yılda gelecekse ülkede kurulacak jeneratörlerin kurulumlarının değişmesi gerekeceğini ifade eden Nami, konuştukları uzmanların bu konuda önce tablonun netleşmesi gerektiğini söylediğini, tüm enerjisini bunu netleştirmeye harcadığını belirtti.

Nami, AB’den yetkililerle konuyu görüştüklerini, uzmanların Türkiye ile enterkonnekte kablo olmasının şebekeyi etkilemeyeceğini, tüm Kıbrıs’ın menfaatine olacağını söylediklerini kaydederek, bunun akılcı olduğunu ancak konunun teknik değil siyasi olduğunu bunun için de diploması gerektiğini ifade etti.

Nami, Türkiye’nin de enterkonnekte sistemine sıcak baktığını, 400-500 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsedildiğini ifade ederek, “ancak düğmeye basacak noktada değiliz” dedi.

Kıb-Tek’in jeneratör için uluslar arası ihale kararı aldığını, kararın kendisine iletildiğinin iddia edildiğini kaydeden Nami, aldığı kararı Bakanlar Kuruluna götürmediği iddiaları üzerine, Kıb-Tek’e yazı yazarak böyle bir kararın kendisine bildirilip bildirilmediğini sorduğunu belirtti ve kendisine gelen yanıtı okudu… Nami, aynı yönetim kurulunun dönüp tekrar yerel ihale kararı aldığını anlattı.

7 ayda her şeye zam geldiğini ancak tek elektriğin sabit kaldığını belirten Nami, elektrik üretim maliyetinin Güney Kıbrıs ile aynı olduğunu, gelir az diye daha ucuza akaryakıt almadıklarını anlattı.

Özdil Nami, elektriğe zam olacak mı sorusuna; bunun bakanlar kurulunun vereceği bir karar olduğunu belirtti, Kıb-Tek’in kendilerine gönderdiği bir nizamname bulunduğunu; bunun sonuçlarına göre de karar alındığını anımsattı.

Kıb-Tek’in şu anda zarar yazdığını, maliyetin 100 kuruş, faturalara 85 kuruş yansıdığını kaydeden Nami, bunu kimsenin cebine yansıtmayacak şekilde alma yoluna gittiklerini söyledi.