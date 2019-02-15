"Nami Kıb-TEK'i Sermayeye teslim etmek istiyor!"

El-Sen Başkanı Özkıraç Detay TV’ye konuk oldu ve son dönemde yaşananlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Özkıraç ‘Özelleştirmenin karşılığı süresiz Grevdir’

KKTC’nin son kalesi olarak nitelendirilen ancak AK Parti hükümetinin, ısrarla özelleştirmesini istediği ve bu nedenlede TC - K.K.T.C. arasında her üç yılda bir imzalanan Ekonomik Protokolün, Kıb-Tek’in özelleştirilmek istenmesi nedeniyle imzalanmadığı iddiası Kıb-Tek çalışanlarını rahatsız etti.

AK Parti hükümetinin, KKTC hükümetinden, Kıb-Tek’in, üretim, dağıtım ve tahsilat olarak üçe ayrılması talebine, hükümet tarafından olumsuz cevap verilmemesi, buna karşın, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin, AKSA ile ilişkilerinin yanısıra, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ile yönetim kurulu üyelerini görevden almak istemesi, El-Sen’i harekete geçirdi.

KIB-TEK’İ SERMAYEYE TESLİM ETMEK İSTİYOR

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, konuk olduğu Detay TV’de yaptığı açıklamada, yatırımlara karşı çıkan, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerini görevden almak isteyen, Ekonomi ve Enerji Bakanının ne yapmak istediğini biliyoruz. Bakan Özdil Nami’nin ne yapmak istediğini anlamak zor değil. Sermayenin adamı olarak, Kıb-Tek’i de sermayeye teslim etmek istiyor dedi.

YATIRIMLARIN YAPILMASINI İSTEMEYEN KESİM VAR

Kubilay Özkıraç açıklamalarına devamla, Kıb-Tek’in sağlıklı, temiz, çevreci, ve ucuz elektrik üretimi yatırımlarını destekleyen yönetime, müdürüyete ve sendikaya karşı, Ekonomi Bakanlığı çevresinde kümelenen, sermaye kesimince yapılan saldırılar var. Bizler bunun bilincindeyiz. Bu yatırımların yapılmasını istemeyen kesimler, bu ülkenin tamamıyla kaymağını yiyenler ve onların destekçileridir. Bu işin esas merkezinde yatan, Kıbh-Tek’in yabancı sermayeye satılması kavgasıdır. Bizimde bu toplumun bir değeri olan kurumun satılmaması için verdiğimiz direniştir. Bu nedenle bu ülkede yaşayan herkesi uyanık olmaya çalışıyorum ifadesinde bulundu.

BAKAN ORTAYA BİR BOMBA ATTI VE PROVATİF AÇIKLAMADA BULUNDU

El-Sen başkanı Kubilay Özkıraç açıklamasına devamla şunları kaydetti; ‘’ Kısa bir süre önce yönetim kurulu ile sendikamız arasında bir toplu sözleşme imzalandı. Bundan bakanın da onun müsteşarının da haberi vardı. Bundan hükümetin başının da bilgisi vardı. Bakanın toplu sözleşme imzalandıktan sonra ortaya Kıb-Tek’e zam gereklidir bombasını atmıştır ki, bu tamamıyla provatif bir açıklamaydı. Bu zamdan ne yönetimin nede Bakanlar Kurulunun haberi vardı. Kıb-Tek yönetim kurulu da zam kararı almış değildi. Ama bakan bu toplumu proveke etmek için, özelleştirmecileri, Aksa’cıları, sermayeyi, hareketlendirmek için bu provekeyi yapmıştır.

SERMAYE KESİMİNE VE KUMARHANELERE HATIRI SAYILIR TEŞVİK VERİLİYOR

Hükümet, Kıb-Tek yönetimi oturup, ucuz, çevreci ve temiz enerji üretilmesi için yatırım kararı aldı. Bu yatırımların yapılması halinde elektrik yüzde kırk ucuzlayacaktır. Biz bu yatırımı, Ticaret Odası, Sanayi Odası, sermaye, kumarhaneler teşvik alsın diye yapmayız. 41 milyon TL. Sermaye kesimine teşvik veriliyor. Kurumun 20 Milyon savunmadan, 120 milyon devletten alacağı var.190 milyon da vereceği var. Kara geçme durumu da olabilir. AKSA’ya 175 Milyon kira bedeli, 35 aylık yakıt gideri, ödeniyor. Faturaların yüksek olması bundandır. İhaleye çıkılacak bazı şaibeler var deniyor ve yatırım engellenmeye çalışılıyor. Bizde bazı kesimler ve bakan ile ilgili bazı şaibeler olduğu iddiasının olduğunu söylüyoruz. Birilerin, birileri ile ortaklığı olduğunu da biliyoruz. İddialar arasında birilerinin birileri ile ortaklık yapmak için kurumu özelleştirmek istedikleri iddiası var. Şimdi yönetim kurulunun yapmak istediği ihale ile ilgili bazı iddiaların olduğunu bazı kesimler öne sürüyor. Bizde buyurun savcı orada polis orada araştırın diyoruz. Biz orada armut toplamayız ya. Bu toplumun parasını orada burada harcayacak olanlara müsaade etmeyiz. Biz orada nöbetçiyiz.’’

BAKAN, BAŞKAN VE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN ÖNERGE VERDİ

Bir yılda bu ülkede AKSA bilerek ve isteyerek sırf özelleştirme yolu açılsın diye arıza yapıyor. Bu yatırımlar biran önce yapılması gerekir. Bu yatırımlar yapılmazsa ülke karanlıkta kalacak. Ve biz çok ciddi kararlar alacağız. Vatandaşı mağdur etmeden bazı kesimleri mağdur edeceğiz. Buradan ikaz ediyorum. Bakanın yapmış olduğu provatif haberler çok canımızı sıkıyor. Yönetim Kurulu başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması için bakanın, bakanlar kuruluna önerge verdiğini öğrendik. Başbakan ile yatırım ve diğer konular ile ilgili olarak mutlaka görüşeceğiz. Ama Enerji ve Ekonomi bakanı bize o yolu da kapattı. Bu işin şakası yoktur diyen Özkıraç, Girne’de bir televizyon sahibi, gittik ve Tekneciği gördük. Teknecik Elektik Santralini de satın alacağız. Fişi de takacağız ve Silifke’den, elektrik getireceğiz diyor. Güya da arkadaş lahmacun salonu, ya kebap salonu yada köfte salonu açıyor. Bunlar bizi rahatsız ediyor dedi.

KUMARHANELERE VERİLEN TEŞVİK KALDIRILSIN VE YATIRIM YAPILSIN

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç açıklamasına devamla, elektriğin faturalarını konuşanlar telefonda gelen zamları konuşmuyor. Kumarhanelere verilen teşvikler var. Santral kurulması için bu toplumun her ferdi 10 TL vererek santrali getirdi. Şimdi sen 42 milyon teşviki kumarhanelere mi vereceksin? Maliyetleri yükseltiyor. Bunların kaldırılması konuşulmuyor. AKSA’ya verilmesi düşünülen alım garantisi konuşulmuyor. Mağusa Limanında bekleyen santrale ilave olarak getirilecek olan santraller ile alım garantisinin uzatılması konuşuluyor. Ancak daha öncede söyledik o santrali denize dökeceğiz. AKSA’ya bu ülkeyi dar edeceğiz dedi

ÖZELLEŞTİRMENİN KARŞILIĞI SÜRESİZ GREVDİR

Başbakan ile görüşeceğiz. Bakanın görevden alınacağı yönünde iddialar. Bu onların sorunu. Ancak bakanın bu tutumunu devam ettirmesi durumunda bizim da alacağımız karşı tedbirler var. CTP MYK’sının, yetkili kurullarının, Bakanın görevden almak istediği Kıb-Tek yönetim kurulu ile başkanı ile ilgili kararlardan bence haberi yoktur. Ahmet Hüdaoğlu görevden alınırsa bir tane yönetim kurulu orada durmaz. Kaos kaosu getirir. Ve her türlü mücadeleyi bu konuda vereceğiz diyen Özkıraç, özelleştirme konusunda karar verilirse, yatırımlar engellenirse ve bu yönetim kurulu görevden alınırsa, bizim kararımız eylem ve grev dahil her türlü mücadeleyi vermektir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu mevcut yönetim kurulu ile yönetilecektir. Biz ordayız. Biz emekçinin, yönetimin, yatırım ve temiz enerji üretiminin tarafındayız. Yatırıma karşı çıkılırsa ve yönetim görevden alınıp, Bakanlar Kurulu çıkıp, Kıb-Tek’i 3’e böleceğiz derse bunun adı özelleştirmedir. Ve bunun karşılığı da ‘Süresiz Grev’dir.

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