  • BIST 100.459
  • Altın 179,996
  • Dolar 4,2738
  • Euro 5,0759
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Nami: KKTC solar sisteme uygun bir ülke

» »
“16.Uluslararası Temiz Enerji Konferansı”yapılıyor Doğu Akdeniz Üniversitesi Enerji Araştırma Merkezi ve Miami Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü iş birliğinde, “16.Uluslararası Temiz Enerji Konferansı”yapılıyor
Nami: KKTC solar sisteme uygun bir ülke

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi, Enerji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Uğur Atikol yaptığı konuşmada, temiz enerji üretiminin önemine dikket çekti.

Fredonia New York Devlet Üniversitesi Bilgisayar ve Enformatik Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ziya Arnavut da, temiz ve ekonomik enerji üretimine işaret etti.

Miami Üniversitesi, Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hongtan Liu konuşmasında, rüzgar ve güneş enerjisinin avantajları üzerinde durdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, doğayı kirletmeden ve hesaplı bir şekilde enerji üretiminin önemine vurgu yaparak, konferansın başarılı geçmesini diledi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, konun önemine işaret ederek, konferansın verimli geçmesi dileğinde bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de konferansın açılışında yaptığı konuşmada, enerji üretirken çevrenin korunmasına vurgu yaparak, yenilenebilir enerji kullanımın altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin solar sisteme uygun bir ülke olduğunu dile getiren Nami, konferansın verimli geçmesini diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Öğretmen sendikaları Karpaz bölgesi okullarını ziyaret edecek09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:28
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Erhürman, Özersay ve Denktaş ile bir araya geldi09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:49
  • "Tiyatro Bir Kez Daha Sınırları İhlal Etti"09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:45
  • Denktaş: "Ek mesailer yarından itibaren ödenecek... Sendikanın açıklamaları hayret verici"09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:39
  • Atatürk Meslek Lisesi öğrencilerinin Sergisi “Hayatın Akışı” açıldı09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:24
  • Talih kuşu kime isabet etti?09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:43
  • Özyiğit Ankara temaslarına bugün başlıyor09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:18
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:45
  • TARIMSAL İLAÇ KULLANIMINDA AB KRİTERLERİ GELİYOR!!09 Mayıs 2018 Çarşamba 06:45
  • Firari Yılmaz Gümüş aranıyor!08 Mayıs 2018 Salı 21:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti