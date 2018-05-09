Nami: KKTC solar sisteme uygun bir ülke

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi, Enerji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Uğur Atikol yaptığı konuşmada, temiz enerji üretiminin önemine dikket çekti.

Fredonia New York Devlet Üniversitesi Bilgisayar ve Enformatik Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ziya Arnavut da, temiz ve ekonomik enerji üretimine işaret etti.

Miami Üniversitesi, Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hongtan Liu konuşmasında, rüzgar ve güneş enerjisinin avantajları üzerinde durdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, doğayı kirletmeden ve hesaplı bir şekilde enerji üretiminin önemine vurgu yaparak, konferansın başarılı geçmesini diledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, konun önemine işaret ederek, konferansın verimli geçmesi dileğinde bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de konferansın açılışında yaptığı konuşmada, enerji üretirken çevrenin korunmasına vurgu yaparak, yenilenebilir enerji kullanımın altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin solar sisteme uygun bir ülke olduğunu dile getiren Nami, konferansın verimli geçmesini diledi.