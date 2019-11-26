Nami: “Lute’un hiçbir şey yapmadan gidip geldiği ortaya çıktı”

CTP Milletvekili Nami, Berlin’deki üçlü görüşmede geçmişte görüşülenlerin teyit edilmesini olumlu bulsa da süreç için takvimin belirlenmemesini “Lute’un hiçbir şey yapmadan gidip geldiği ortaya çıktı” şeklinde yorumladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Özdil Nami, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in katılımıyla Berlin’de gerçekleştirilen üçlü görüşmeyi değerlendirdi.

Nami, Berlin’deki görüşmede geçmişte hemfikir olunan ifadelerin teyit edilmesini olumlu bulduğunu belirterek bununla birlikte süreç için takvimin belirlenmemesiyle durumun açıkta kaldığını aktardı ve şunları söyledi:

“Berlin buluşmasında geçmiş yakınlaşmaların teyit edilmesi olumlu. Bununla birlikte bizi statükodan kurtaracak takvimli ve sonuç odaklı yeni bir müzakere süreci nasıl olur, ne zaman başlar ve ne zaman biter soruları, mutlaka Rum Liderin karşı çıkması nedeniyle, yine açıkta kaldı. Bunun yerine, ‘bu kez süreç farklı olacak’ ifadesi tercih edildi ve bunun nasıl olacağı belirsiz bırakıldı.”

“LUTE’UN HİÇBİR ŞEY YAPMADAN GİDİP GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un hiçbir bilgiye sahip olmadan görevlendirildiğini ifade eden Nami, Lute’un süreç içerisinde hiçbir şey yapmayarak, sadece gidip geldiğinin ortaya çıktığını savundu.

Nami, Guterres’in 2 yıl içerisindeki süreci değerlendirme şeklini şu ifadelerle anlattı:

“BM Genel Sekreteri'nin 1 yıldan fazladır bu hedefle temsilci göndermesine rağmen hala Referans Belgesi hazırlamak için taraflara yardım etmeye karar verdim demesi kara mizah gibi oldu. Halbuki, liderlere düşünmeleri ve süreci bitiş çizgisi ötesine nasıl taşıyacaklarını önermeleri için verdiği zamanın üzerinden 2 yıl geçti. Bu sürede kendisinin de düşünmesi ve zamana oynamaya çalışan Anastasiades’e artık BM’nin zaman ve kaynaklarını boşa harcatmayacağını net şekilde ifade etmesi gerekirdi. Yapmadı. Bu vesile ile Guterres’in Kıbrıs konusunda hiçbir şey bilmeyen bir Özel temsilci atamasının ne denli büyük bir hata olduğu ve atandığı günden bugüne Sayın Lute’un süreci ileri taşıyacak hiçbir şey yapmadan gidip geldiği de net şekilde ortaya çıktı.”

“ANASTASİADİS’İN AMACI MÜZAKERE EDER GÖRÜNMEK”

Görüşmenin ardından Anastasiadis’in yaptığı açıklamalardan sonucun çıkarılabileceğini belirten Nami, “Anastasiades ise görüşme sonrası yaptığı ‘Bugün diyaloğu tekrar başlatabilmek için ilk olumlu adımı attık...’ açıklaması ile durumu özetledi. Amacı statükoyu bitirmek değil, müzakere eder görünmek” dedi.

“BERLİN’DEN ÇIKAN SONUCA ÜZÜLDÜM, STATÜKONUN NE ZAMAN BİTECEĞİNİ GÖREMİYORUM”

Berlin’deki görüşmelerin ardından sürecin Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki bir tarihe ertelendiğini söyleyen Nami, “bitme noktasına gelen sürecin nasıl bitirileceği ortaya konmalıydı, yerine ‘diyaloga kaldığı yerden devam’ denmesi için 2 yıl harcandı” dedi.

Berlin’den çıkan sonuca üzüldüğünü belirten Nami, statükonun ne zaman biteceğini hala göremediğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Sonuç olarak konu bizdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası bir tarihe ertelendi. Yani beklenen oldu. Yazık oldu. Bitme noktasına gelen sürecin nasıl bitirileceği ortaya konmalıydı yerine diyaloga kaldığı yerden devam dendi. Bunu söylemek için 2 yıl harcanmış oldu. Sevinelim mi üzülelim mi... Sevinen varsa sevinsin, ben üzüldüm çünkü statükonun ne zaman biteceğini hala göremiyorum.”