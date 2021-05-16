Nami: Saner ya bilgisi olmadan konuştu yada bilerek yalan söylüyor..

İşte CTP Lefkoşa Milletvekili Özdil Nami'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama;

Başkan Yardımcısı olduğum AB Uyum Komitesi bugüne dek yapılan her toplantısında muhalefetin de verdiği nisap ile toplandı. UBP den 1 CTP den 4 milletvekili ile yapılan toplantı dahi oldu. Ersan Saner ya bilgisi olmadan konuştu yada bilerek yalan söylüyor..