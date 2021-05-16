Nami: Saner ya bilgisi olmadan konuştu yada bilerek yalan söylüyor..

İşte CTP Lefkoşa Milletvekili Özdil Nami'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama;
Başkan Yardımcısı olduğum AB Uyum Komitesi bugüne dek yapılan her toplantısında muhalefetin de verdiği nisap ile toplandı. UBP den 1 CTP den 4 milletvekili ile yapılan toplantı dahi oldu. Ersan Saner ya bilgisi olmadan konuştu yada bilerek yalan söylüyor..
Başkan Yardımcısı olduğum AB Uyum Komitesi bugüne dek yapılan her toplantısında muhalefetin de verdiği nisap ile toplandı. UBP den 1 CTP den 4 milletvekili ile yapılan toplantı dahi oldu. Ersan Saner ya bilgisi olmadan konuştu yada bilerek yalan söylüyor..— Özdil Nami (@ozdilnami) May 16, 2021
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