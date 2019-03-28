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Nami, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

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 Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bakanlığa bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Nami, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

 Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bakanlığa bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Nami, Mağusa Serbest Liman’da yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi.

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Halil Onbaşı ve Müdür Mustafa Kemal Ergüven, özellikle trafikte yıllardır yaşanan sıkışıklığın giderildiği giriş çıkışlardaki uygulama hakkında Bakan Nami’ye bilgi verdi.

Serbest Liman giriş çıkışına monte edilen kontrol noktasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Nami, vatandaşların daha çağdaş hizmet alabilmesi için teknolojiyi de kullanarak yapılabilecek icraatlar ve yeni uygulamalar için de girişim başlatılmasını istedi.

Açıklamada, “Atıl durumda bulunan lastiklerin kaldırılarak geri dönüşüme taşınması, çevrede kirliliğe neden olan diğer eşyaların ve atıl vaziyetteki malların temizliğini yanında, gümrükten mal çıkarmak için limana gelen tırların Serbest Bölge’de yaratılan güvenlikli alan içerisine alınması sayesinde vatandaşlar hem daha rahat hem de daha hızlı bir şekilde işlemlerini yapma imkanı buldu” denildi.

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