Nami: UBP’nin tek başına iktidar olması imkânsız

CTP milletvekili Özdil Nami, ülke siyasi tarihinin bu kadar rezaleti bir arada yaşamadığını, seviyenin hiç bu kadar düşmediğini, Anayasa ve yasaların bu kadar çiğnenmediğini, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin siyasi tarihe kara bir leke çaldığını söyledi.

CTP milletvekili Özdil Nami, ülke siyasi tarihinin bu kadar rezaleti bir arada yaşamadığını, seviyenin hiç bu kadar düşmediğini, Anayasa ve yasaların bu kadar çiğnenmediğini, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin siyasi tarihe kara bir leke çaldığını söyledi.

Seçime gidene kadar teknokrat hükümetine sıcak bakmadıklarını, bir an önce seçim yapılmasını istediklerini belirten Nami, “Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. En erken zamanda bir seçim yapılmasını ve yeni bir meclis oluşmasını istiyoruz” dedi.

Özdil Nami, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Saner, kurultaya başbakan olarak gitmek istiyordu”

Azınlık hükümetinin istifa etmesini değerlendiren Nami, “Edindiğim intiba, Ersan Saner’in kurultaya başbakan olarak gitmek istemesiydi ancak hükümette durumlar iyi gitmeyince ‘mertlik bende kalsın’ diyerek hareket etti. Partisinde yetkili kurulların haberi olmadan kimseye danışmadan istifasını sundu” dedi.

“Etik dışı davranışa ortak olmak istemiyoruz”

Hükümet ile muhalefet arasında yaşanan seçim yasaklarının süresiyle ilgili anlaşmazlığa değinen Nami, “Yasanın emrettiği ne ise onun uygulanmasını istedik. Saner’in, seçim tarihini belirledikten sonra yasakların başladığından haberi yok. Etik dışı davranışa ortak olmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“UBP’lilere, mevcut başkanla erken seçime gidilsin denilebilir”

Hükümetin meclisi açıp seçim tarihini belirlemesi gerektiğini savunan Nami, şöyle konuştu:

“Saner, ‘erken seçim istedim ancak muhalefet yasakların hemen başlamasını istiyor’ diye lanse ediyor. Yasakların hemen başlamasını muhalefet istiyor değil, yasa öyle emrediyor. Mecliste bu hafta da boş geçti, hükümet nisabı sağlayıp meclisi açabilirdi. Hem nisabı sağlamıyorlar hem de ‘muhalefet yardım etsin geçen dönemden kalan yasaları geçirelim’ diyorlar. ‘Toplanalım yasaları geçirelim’ demeleri samimiyetsizliktir. Saner, Cumhurbaşkanına istifasını verdiğine göre meclis toplanıp seçim tarihini belirleyebilirdi. Oybirliğiyle komiteden gelen yasalar da meclisten geçebilirdi. Ancak öyle bir istek yok.”

Nami, UBP Kurultayıyla ilgili her şeyin olabileceğini belirterek, “UBP’ye, UBP camiasına ‘erken genel seçime giderken çok adaylı kurultay zarar verir, mevcut başkanla devam edilsin’ denilebilir” diye konuştu.

“Ülke siyasi tarihi bu kadar rezaleti bir arada yaşamadı”

Ülke siyasi tarihinin bu kadar rezaleti bir arada yaşamadığını belirten Nami, “Seviye hiç bu kadar düşmedi. Anayasa ve yasalar bu kadar çiğnenmedi. Bu hükümet, siyasi tarihe kara bir leke çaldı” şeklinde konuştu.

“Teknokrat hükümeti değil, bir an önce seçim”

Seçime gidene kadar teknokrat hükümetine sıcak bakmadıklarını dile getiren Nami, “Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. En erken zamanda bir seçim yapılmasını ve yeni bir meclis oluşmasını istiyoruz. Bize göre hükümet istifa edince seçim yasakları başladı ancak Kalkınma Bankasına istihdam yapmak istiyorlar. Başbakanlığa istihdam yapılıyor. Binboğa Yem Fabrikası’na istihdam yapmak istiyorlar. Vatandaşlıklar veriyorlar. Daha önce seçime ramak kala yasadışı vatandaşlıklar verildi hükümete gelince iptal ettirdik” dedi.

“Siyasete şekil vermek Türkiye’ye yakışmadı”

Türkiye’nin eskiden siyasi partiler üzerinden son dönemde ise partiler içindeki kişiler üzerinden müdahale ettiğini belirten Nami, “Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den beklenen paranın gelmediğini söylemek ve gerekli girişimleri yaparak gelmesini sağlamak yerine ‘Ben görevden gidersem ve başkası gelirse maaşlar ödenemeyecek’ mesajı vermeye çalışıyor. Türkiye eskiden partiler üzerinden hareket ederdi şimdi partiler içindeki isimler üzerinden hareket ediyor. Siyasete şekil vermek ve böyle bir ilişki geliştirmek Türkiye’ye yakışmadı. Türkiye bir dünya ve G-20 ülkesidir” ifadelerini kullandı.

“UBP’nin tek başına iktidar olması imkânsız”

CTP ile birlikte UBP’nin iki büyük parti olduğuna ve birinci parti olmak istediklerine işaret eden Nami, “UBP’nin tek başına iktidar olması imkânsız. Rakibimizi küçümsemiyoruz. UBP’nin daha iyi bir rakip olmasını istiyoruz. Ekonomi, eğitim ve ülke tanıtımı konusunda rekabet etmek istiyoruz ancak bayrak anavatan konusundan hareket ediyorlar” şeklinde konuştu.

“Meclise gelmeyen iki kişi ile birlikte hareket etmek yanlıştır”

UBP’nin seçime giderken hükümet konusunda kabinede değişiklik yapılıp, ittifak kurabileceği yönünde gelen soruyu yanıtlayan Nami, “Meclise gelmeyen iki kişi ile birlikte hareket ederek kabine oluşturmak yanlıştır. Eğer bu şekilde hareket edilirse bu kişilerin talepleri olur ancak UBP daha sonra rest çekebilir ve tekrar araları bozulabilir, zararını toplum görür. Bu tür işlere girmemek lazım” dedi.