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Nami ve Mavroyannis, BM Genel Kurulu'nda Kıbrıs sorununda ciddi bir gelişme beklemiyor

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Kıbrıs Türk tarafının eski müzakerecisi Özdil Nami ile Kıbrıs Rum tarafının eski müzakerecisi Andreas Mavroyannis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 79'uncusu toplantısına işaret ederek, Kıbrıs sorununda ciddi bir gelişme beklemediklerini ifade etti.
Nami ve Mavroyannis, BM Genel Kurulu'nda Kıbrıs sorununda ciddi bir gelişme beklemiyor

Kıbrıs Türk tarafının eski müzakerecisi Özdil Nami ile Kıbrıs Rum tarafının eski müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Politis gazetesine demeç verdikleri belirtildi.

Nami ile Mavroyannis’in New York’taki BM Genel Kurulu çerçevesinde ciddi bir gelişme yaşanmasını beklemediklerini yazan gazete, her iki ismin de gazeteye verdikleri demeçlerde önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununda açılacak gibi görünen perspektiflere işaret ettiklerini iletti.

Nami’nin gazeteye demecinde egemen eşitlik ve siyasi eşitlik konularında açıklamalarda bulunduğunu yazan gazete, Nami’nin “Tatar’ın zihninde egemen eşitlik ile siyasi eşitlik arasındaki fark nedir?” sorusuna “Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu görüşlerden bazı belirsizlikler ortaya çıkıyor” yanıtını verdiğini aktardı.

Gazeteye göre Mavroyannis ise açıklamasında Türkiye’nin, Kıbrıs sorunundaki hareketlilik eksiliğinden dolayı suçlanmak istemediğine dair bir his bulunduğunu öne sürdü.

Nami ile Mavroyannis’in ortak inancının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tezlerinin değişimler ve belirsizlikler gösterdiği şeklinde olduğunu da öne süren gazete, Nami ile Mavroyannis’in New York’taki BM Genel Kurulu çerçevesinde ciddi bir gelişme yaşanmasını beklemedikleri, fakat muhtemelen herhangi bir hamlenin Ekim ayı içinde gerçekleşeceği konusunda hem fikir olduklarını ekledi.

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