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Namibyalılar için Almanya'nın 'soykırım özrü' yeterli değil

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Namibyalılar için Almanya'nın 'soykırım özrü' yeterli değil
Namibya'da yaşayan Herero halkı, Almanya'nın 20. yüzyılın başındaki katliamlarından dolayı özür dilemesini memnuniyetle karşılarken, kendilerinden alınan toprakların geri verilmesini de talep ediyor.

Namibya, 1884 yılında Almanya tarafından ilhak edildi. Ülkenin ekilebilir alanlarında yaşayan Herero halkı, Almanya'ya karşı 1904 yılında ayaklandı. Almanya, ayaklanma nedeniyle binlerce kişiyi infaz ederken, bu topraklara da el koydu. İdam edilmeyenler ise çöle sürüldü ve burada da binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Herero halkını yüzde 80'inin bu dönemde yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Reuters haber ajansına konuşan 74 yaşındaki Herero Alex Kaubtauuapela, "Topraklarımızı geri istiyoruz. Hererolar Alman halkı yüzünden fakirleşti" diyor.

Namibya'da bugün ekilebilir alanların yaklaşık yarısı Alman ve Hollandalı göçmenlerin elinde bulunuyor. Bu grubun 2,3 milyonluk ülke nüfusuna oranı ise yalnızca yüzde 6.

Erdoğan Almanya'yı ikiyüzlülükle suçlamıştı

Almanya ile Herero halkının varacağı olası bir anlaşma, diğer Afrika ülkelerindeki benzer durumlar için de bir model oluşturabilir.

Reuters ajansı, Almanya'nın Namibya'da yaşananlarla yüzleşme sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert eleştirilerinin ardından ivme kazandığına dikkat çekiyor.

Erdoğan, Alman parlamentosunun 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren tasarıyı kabul etmesinin ardından ülkenin Namibya'daki kendi karanlık geçmişiyle yüzleşmeyerek ikiyüzlü davrandığını söylemişti.

Bundan bir ay sonra Temmuz 2016'da Almanya Başbakanlığı, Herero halkına soykırım uygulandığını kabul ederek, resmen özür dilemeyi önermişti. O tarihten bu yana iki taraf arasında beş tur görüşme yapıldı.

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