Nami'den Avcıoğlu'na KIB-TEK Yanıtı

İşte Nami'nin yaptığı açıklama;

Baştan aşağı gerçeklerle ilgisi olmayan bir cevap olmuş. Sizden farklı birşey de beklemezdim. KIBTEK e jeneratör alınırken halkın ve KIBTEK in en doğru şekilde ihaleye çıkması ve yatırımın doğru sekilde yapılması için çalıştım. Bu çalışma sonucu sizin aceleye getirerek yapmak istediğiniz gibi değil uzman görüşleri de alınarak ihale şartnamesi düzenlendi ve MIK e gönderildi. Bunu daha sonra takip etmeyen siz oldunuz. Jeneratör harici hiç bir yatırımla.ilgili en ufak bir müdahileyetim olmadı, bu amaçla toplanan paranın aynı amaçla harcanması gerçekleşti. Doğalgaz ile söylediklerimle ilgili olanları da size yakışır şekilde çarpıtarak aktardiniz. Ben bakanliga verilen uzman görüşe atıfta bulunarak doğal gaz olmayan ülkeye doğal gazla da çalışan jeneratör almanın gereksiz ek külfet yaratilscaginin bize ifade edildiğini, bu nedenle ihaleyi ilerde çevirim imkanını sağlayacak esneklikle çıkarak rekabeti artirdigimizi ifade ettim. Biz görevdeyken siz ülkenin her an elektriksiz kalacağını iddia ederek işi aceleye getirmek gereken itina gösterilmesini engellemek isteyenlerden oldunuz. Bu gerçek artık ortada. Size bugüne dek cevap vermemiş olmam bu gerçeğin bilinmediği anlamı taşımasın.

