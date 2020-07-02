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Nami'den Özersay'a: "Geç de olsa gerçeklere hoş geldin"

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"Aylarca halka bunun aksini söylediniz"
Nami'den Özersay'a: "Geç de olsa gerçeklere hoş geldin"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nami "Sn. Özersay Maraş'ın açılması için "dünyanın olurunu alacak bir yaklaşım gerek demiş". Geç de olsa gerçeklere hoş geldiniz. Aylarca halka bunun aksini söylediniz. Dünya ile konuşan tek makamımızı dışlayıp, BM'yi de karşınıza alarak show yaptınız. Unutmadık unutturmayacağız" şeklinde göndermede bulundu.

Maraş'la ilgili dün bir açıklama yapan Özersay, "Hiçbir fikir kimsenin tekelinde değildir. Tıpkı Kıbrıs’ta barış ve çözüm belli bir siyasi parti ve kişinin tekelinde olmadığı gibi. Kapalı Maraş’ın eski sahiplerine iade edilerek onların gelişine ve taşınmazlarını kullanması meselesi şaka değildir. Bu karmaşık bir şeydir ve hayata geçirilmesi de ezberlenen dört cümleyle mümkün değildir. ‘Deniz hukukunu, Maraş’ı ben de bilirim’ diyerek altını dolduramayacağı ezberlemiş birkaç kelime üzerinden kendisini olduğundan daha farklı göstermeye çalışanı vatandaş görür. Çünkü asıl önemli olan bunun uluslararası boyutudur. Birilerine hitap eden cümle kurmak kolaydır" şeklinde konuşmuş, söz konusu açıklama bazı çevreler tarafından "Hükümet ortağından UBP'nin Maraş'la ilgili açıklamalarına tepki" şeklinde yorumlanmıştı.

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