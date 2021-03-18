Nami'den Tatar'a Saray Tepkisi

CTP Milletvekili Özdil Nami Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bugün bir gazeteye yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Nami'nin açıklaması şu şekilde:

Saray parasını kullanmazsak gider demiş Sn Tatar. Acil ihtiyaçlar var, kalem değişikliği gerek dese TC Hayır mı diyecek? Mekan utanılacak bir yer değil. Yıllarca gururla görev yaptık oralarda. Utanılacak şey varsa o da vatandaşın boğazından kesip saray yapmak istiyen zihniyettir!