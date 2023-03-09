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Namık Kemal Lisesi bahçesine çadır kuruldu!

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Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından okullarda depreme dayanıklılık testleri yapılıyor…
Namık Kemal Lisesi bahçesine çadır kuruldu!

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından okullarda depreme dayanıklılık testleri yapılıyor…

Okulların durumuna ilişkin belli oranda veriler alınırken, bu süreçte eğitimin aksamaması için gereken tedbirler de alınmış durumda…

Bu çerçevede, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde yürütülen çalışma çerçevesinde Namık Kemal Lisesi bahçesine çadır kuruluyor.

Öğrenciler pazartesi gününden itibaren eğitimlerini bir süre çadırlarda sürdürecek..

BRT

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