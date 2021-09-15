  • BIST 1.436,460
  • Altın 489,30
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9600
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Namık Kemal Lisesi’nin marşı, çok sesli düzenlemeyle yeniden hayat buluyor.

» »
Gazimağusa’nın köklü okullarından Namık Kemal Lisesi’nin marşı, çok sesli düzenlemeyle yeniden hayat buluyor.
Namık Kemal Lisesi’nin marşı, çok sesli düzenlemeyle yeniden hayat buluyor.

Gazimağusa’nın köklü okullarından Namık Kemal Lisesi’nin marşı, çok sesli düzenlemeyle yeniden hayat buluyor.

NKL Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, müzik öğretmeni Rana Uluçay tarafından hazırlanan NKL Marşı projesi, tüm NKL’lilerde büyük heyecan yarattı.

Projenin fikir sahibi Rana Uluçay, 4 sesli koro ve orkestra düzenlemesi ile yapılan NKL Marşı’nın, çok seslendirilerek evrensel, çağdaş bir boyut kazandığını belirtti.

Uluçay, “Mağusa’nın ilk irfan ocağı olan tarihi NKL ruhunu yeniden canlandırıp bu güzel marşı çoksesli olarak evrensel boyutta gelecek nesillere miras bırakmak ve emanet etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Rana Uluçay, öğretmenlik yıllarında bunun hep hayalini kurduğunu, NKL’nin kendisi için çok özel olduğunu kaydederek, “Bu okulda doğdum, büyüdüm, okudum ve okutuyorum. Burası benim yuvamdır. 55 yıldır NKL ile bütünleştim” diye konuştu.

NKL MARŞI

Okul Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, NKL marşının sözleri 1968 yılında, o dönem okulun öğrencisi olan Ahmet Derya tarafından yazılırken bestesi müzik öğretmeni Ali Şenol tarafından yapıldı.

Marşın yeni düzenlemesini Lefkoşa Belediye Orkestrası Şefi, obua sanatçısı, besteci Oskay Hoca yaptı.

Stüdyo kayıtlarına başlanan projede, master ve mix, On air Records stüdyolarında NKL mezunu İnanç Eyüpoğlu tarafından yapılıyor.

NKL marşının yeni düzenlemesinin koro ve orkestra kayıtlarına NKL mezunu müzik öğretmenleri ve müzisyenler katkıda bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın da katkı koyduğu proje için, önümüzdeki günlerde tüm NKL’lilerin katılımıyla klip çekileceği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baybars: Maraş Sosyal Konut Projesi'ni hayata geçirin02 Eylül 2021 Perşembe 12:15
  • Baybars: “Boş binalarla dolu Kapalı Maraş’a verdiğiniz değeri bir kez Açık Maraş’a verin"01 Eylül 2021 Çarşamba 22:30
  • Mağusa’ya Bağlı Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi01 Eylül 2021 Çarşamba 15:08
  • Mağusa Kale Lions Kulübü'nden caretta etkinliği01 Eylül 2021 Çarşamba 09:53
  • Yurt Odasında Sahte Dolarlarla Yakalandı!31 Ağustos 2021 Salı 15:25
  • Gazimağusa Belediyesi’nde Kanalizasyon Koordinasyon Toplantısı Yapıldı31 Ağustos 2021 Salı 15:10
  • Maraş'ın ziyaretçi sayısı 200 bini aştı27 Ağustos 2021 Cuma 12:25
  • Gazimağusa’da Bazı Bölgelere Yarın 5 Saat Elektrik Verilemeyecek25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:08
  • GMB uyardı: Hurmalar ilaçlandı toplamayın!25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:30
  • Gazimağusa’da 7. kattan düşen kadının kimliği belirlendi23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti