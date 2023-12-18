Namık Kemal’in Kıbrıs’ta bıraktığı izler, 22 Aralık’ta, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nde tartışılacak

Eserlerinin büyük bir bölümünü Kıbrıs’ta geçirdiği sürgünde kaleme alan Namık Kemal’in, Kıbrıs’ta bıraktığı izler, ölümünün 135’inci yıl dönümünde, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen panelde ele alınacak.

Türk edebiyatı ve düşünce tarihinin önemli figürlerinden şair ve yazar Namık Kemal, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Ölümünün 135’inci yıl dönümünde Kıbrıs’ta Namık Kemal” paneli ile anılacak. Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenleyeceği panelde, eserlerinin büyük bir bölümünü Kıbrıs’ta geçirdiği sürgünde kaleme alan Namık Kemal’in, Kıbrıs’ta ve Kıbrıs Türk edebiyatında bıraktığı izler ele alınacak.

Kaleme aldığı “Vatan yahut Silistre” oyununun 1873’te sahnelenmesinin ardından çıkan olaylar nedeniyle Kıbrıs’a sürgün edilen ve bugün “Namık Kemal Zindanı ve Müzesi” olarak halka açık olan binada 38 ay geçiren Namık Kemal, pek çok edebi eserini de bu dönemde kaleme aldı. Sürgün dönemini kaleme aldığı mektuplarla geniş bir şekilde aktaran Namık Kemal, bu mektuplarda; gündelik yaşamı, yakınmaları, çektiği sıkıntılar, Kıbrıs yöneticileri ile olan ilişkileri, Kıbrıslı sanat çevreleriyle görüşmeleri, diğer edebiyatçılarla kurduğu her türlü iletişim, ülkesi ve kendisiyle ilgili siyasal gelişmeler, özel yaşamı, ailesi ile ilişkileri ve bunun dışında daha pek çok konuyu ele aldı.

22 Aralık’ta halka açık olarak düzenlenecek!

22 Aralık 2023 tarihinde saat 12.00’de Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek “Ölümünün 135’inci yıl dönümünde Kıbrıs’ta Namık Kemal” panelinde Namık Kemal; merkezine Kıbrıs’ı alan bir yaklaşımla konuşulacak. Oturum Başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır’ın yapacağı panelde; Araştırmacı Yazarlar İsmail Bozkurt “Namık Kemal’in Kıbrıs Türk Edebiyatına Etkisi”, Ulus Irkad ise “Kıbrıs’ta Namık Kemal’in İzleri” başlıklı birer konuşma yapacak. Araştırmacı Yazar Bülent Fevzioğlu’nun “Özker Yaşın’ın ‘Namık Kemal Kıbrıs’ta’ eseri üzerine bir değerlendirme yapacağı panelde, Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Öznur ise “Namık Kemal’ın Şiirlerinde Vatan ve Hürriyet Kavramları”nı ele alacak.

Namık Kemal kimdir?

Türk edebiyatında “vatan şairi” olarak bilinen Namık Kemal, 1840 yılında Tekirdağ’da dünyaya geldi. Fikirleri, eserleri ve yazıları ile Osmanlı toplumunda önemli değişimlere katkıda bulunarak dönemindeki düşünsel akımlara yön verdi. “Vatan Şairi” ve “Hürriyet Şairi” olarak anılan Namık Kemal, şiirin yanı sıra eleştiri, biyografi, tiyatro, roman, tarih ve makale türlerinde eserler verdi. Özellikle “İntibah” ve “Vatan yahut Silistre” eserleriyle ünlüdür.

1873’te II Abdülhamit döneminde Kıbrıs’a sürgün edilerek, Mağusa’da 38 ay geçiren Namık Kemal, pek çok eserini de bu dönemde kaleme aldı. Yaşamının büyük bir bölümünü sürgünlerde geçiren Kemal, 1987’de henüz 47 yaşındayken Sakız Adası’nda hayatını kaybetti.