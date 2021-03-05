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Nami:Saner derhal halktan özür dilemeli ve bu durumu düzeltmeli

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Nami:Saner derhal halktan özür dilemeli ve bu durumu düzeltmeli
Nami:Saner derhal halktan özür dilemeli ve bu durumu düzeltmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili, ekonomi eski bakanlarından Özdil Nami'nin "İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nda yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapımına yönelik 14 milyon TL kaynak aktarılmasını ''Kabul edilemez bir yaklaşım'' diye niteledi.

İşte Nami'nin o paylaşımı:

"TC ile imzalanan protokolde Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapımı için kaynak aktarılacağının yazılması Kıbrıs Türk halkını küçük düşüren kabul edilemez bir yaklaşım. Böyle yapılan bir bina CB makamı değil Vilayet Binası olur. Buna imza atan Saner derhal halktan özür dilemeli ve bu durumu düzeltmeli."

 

 

 

 

 

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