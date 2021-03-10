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Nami:Tatar neden bu konuda suskun?

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Özdil Nami, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Nami:Tatar neden bu konuda suskun?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Özdil Nami, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci

Nami'nin paylaşımı şu şekilde:

Kendileri göreve gelince "talimat verildi enterkonnekte kablo çekiliyor" diyenler bu konuya yer dahi vermeyen protokole imza attılar ve şimdi sesleri çıkmıyor. TC neden bu projenin protokole girmesini istemedi? Sn Tatar neden bu konuda suskun? Halka bir açıklama borcunuz var.

 

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