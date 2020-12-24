Nami: TC den alınan 800 milyonun 560’ı borç,bu başarı mı siz karar verin!

CTP Milletvekili Özdil Nami Türkiye'den aktarılacak 800 Milyon ₺ hakkında anlatılanalrın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Gelecek miktarın 560 milyon ₺'sinin borç olduğunu kaydeden Nami ''Gerçekler konuşulmalı'' dedi.

İşte o açıklama:

Türkiye den 800 milyon TL alınması başarı mi siz karar verin..

Türkiye ile halehazirda imzalanmış olan protokol var. Seçim hükümeti 800 milyon almasını başarı olarak göstermeye çalışıyor ama bu rakam eklendiğinde dahi TC taahhüt ettiği rakamın sadece %63 ünü yerine getirmiş oluyor.

Diğer taraftan 800 milyon un dağılımından ₺560 milyonun ABD Doları bazında kredi olduğu anlaşılıyor. Borç alınması başarı olamaz.

Geriye kalan ₺240 milyon ise TL nin değer kaybı ve enflasyon nedeniyle bizden TC ye giden kaynağın 1/3 ünü ancak karşılıyor.

Durum bu. Kimsenin bu halkı küçük düşürmeye, aciz göstermeye hakkı yok. Gerçekler konuşulmalı..