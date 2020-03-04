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Napoli - Inter maçı Koronavirüs nedeniyle ertelendi

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Napoli - Inter maçı Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Napoli - Inter maçı Koronavirüs nedeniyle ertelendi

İtalya'da hızlı şekilde yayılmaya başlayan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yarın TSİ 22.45'te Napoli ile Inter arasında oynanacak İtalya Kupası yarı final rövanş maçı ileri bir tarihe ertelendi.  

İtalya Birinci Futbol Ligi Birliği'nin (Serie A) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;  İtalya Kupası'nda yarın akşam TSİ 22.45'te Napoli'deki San Paolo Stadyumu'nda oynanması planlanan Napoli - Inter karşılaşmasının ülkede hızla yayılan Koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Napoli, Inter'in evi San Siro'da oynanan kupa yarı finali ilk müsabakasında sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı. İtalya'da bu akşam TSİ 22.45'te oynanması gereken Juventus ile Milan arasındaki İtalya Kupası yarı final rövanş maçı da Koronavirüs  nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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