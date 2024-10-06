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Napoli’de yasa dışı kazıda bin yıllık kilise bulundu

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İtalya’nın Napoli kentinde bir “mezar hırsızının” yaptığı yasa dışı kazılar sonucu bin yıllık bir kilise bulundu.
Napoli’de yasa dışı kazıda bin yıllık kilise bulundu

İtalya’nın Napoli kentinde bir “mezar hırsızının” yaptığı yasa dışı kazılar sonucu bin yıllık bir kilise bulundu.

Daha önce varlığı bilinmeyen kilisenin, mevcut yer seviyesinin sekiz metre altında kalmış, nadir bir 11. yüzyıl yapısı olduğu belirtildi.

İtalyan jandarması Carabinieri’nin kültürel mirasın korunmasından sorumlu birimi (TPC), kent merkezindeki bir alandan düzenli olarak kazı malzemesi çıkarıldığını fark ettikten sonra takibe başladı.

Napoli Savcılığı’nın izniyle hafta içinde yapılan baskında yasadışı kazılar sonucu ortaya çıkan kilise keşfedildi.

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