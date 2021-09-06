  • BIST 1.475,510
  • Altın 486,24
  • Dolar 8,2780
  • Euro 9,7900
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Napolyon’un yeni şapkası ortaya çıktı: DNA kanıtları var

» »
Avrupa tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Napolyon Bonaparte’ın daha önce hiç bilinmeyen bir şapkası ortaya çıktı.
Napolyon’un yeni şapkası ortaya çıktı: DNA kanıtları var

Avrupa tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Napolyon Bonaparte’ın daha önce hiç bilinmeyen bir şapkası ortaya çıktı.

Bonhams müzayede evi tarafından gelecek ay açık artırmaya çıkacak şapka ilk kez bugün gösterildi. Hong Kong’ta basına tanıtılan şapka ile ilgili, “İmparator’un DNA’sının bulunduğu ilk şapka” yorumu yapıldı.

Hong Kong’tan sonra Paris ve Londra’da da görücüye çıkacak şapkanın küçük bir Alman müzayede evi tarafından yıllar önce satışa çıktığı ve o zaman satıcının bu şapkanın Napolyon’un olduğunu bilmediği açıklandı.

Bonhams’ın Avrupa’dan Sorumlu Yönetici Direktörü Simon Cottle, “Tamamen şans eseri bulundu. Şapkanın sahibi, açık artırmayı kazandıktan sonra şapkanın içindeki yazılara baktı ve bu ihtimal üzerinde durdu. Elektronik mikroskop da dahil olmak üzere farklı teknikler kullanılarak inceleme tamamlandı” açıklamasını yaptı.

Cottle, şapkada 5 saç teli bulunduğunu ve bunların incelendiğini açıklarken, “Bu saç tellerinden 2’si Napolyon’a ait” dedi.

Müzayede evi ilk kez Napolyon’a ait olduğu kanıtlanan şapkanın minimum 138.550 dolardan alıcı bulmasını bekliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı06 Eylül 2021 Pazartesi 11:57
  • Avlandığı sırada meçhul avcılar tarafından gözünden yaralandı06 Eylül 2021 Pazartesi 11:45
  • Ava kapalı bölgede yakalandılar06 Eylül 2021 Pazartesi 11:40
  • Amcaoğlu: Bugün saat 12.00’de kriz komitesi Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda toplanacak06 Eylül 2021 Pazartesi 11:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya Valisi Çelik ve Kütahyalı iş adamlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi06 Eylül 2021 Pazartesi 11:22
  • Erhürman: Alım gücü fena halde düştü ama asgari ücret hala meçhul06 Eylül 2021 Pazartesi 11:03
  • Irkad Mağusa Belediye Meclisi’nden istifa etti06 Eylül 2021 Pazartesi 10:58
  • El-Sen: Çalışanların alın teri olan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin yatırılmaması kabul edilemez ve suçtur06 Eylül 2021 Pazartesi 10:51
  • Cemil Sarıçizmeli: ‘Mehmetçik İmar Planı Tasarısı’ Birleşik Kurul’da görüşülmeli06 Eylül 2021 Pazartesi 10:43
  • Bakanlar Kurulu toplandı06 Eylül 2021 Pazartesi 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti