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Narenciye İhracat Teşvikleri Resmi Gazetede

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2023 Yılı Tarımsal Desteklerin Belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı tadil edilerek Narenciye İhracat Teşvik Destekleriyle ilgili düzenleme Resmi Gazetede yayımlandı.
Narenciye İhracat Teşvikleri Resmi Gazetede

Resmi Gazetedeki kararda, limon, greyfurt, yafa, mandalina, Washington, Valencia gibi ürünlerin ve narenciye konsantresinin ihracatına yönelik teşviklerle iç piyasaya satılacak narenciye konsantresine verilecek teşviklere yer verildi.

Buna göre, Meyve Sebze (Cypfruvex) İşletmecilik Ltd.'nin veya bir özel firmanın yapacağı narenciye konsantresi ihracatı için ton başına 10 bin TL ihracat teşviki ödenecek.

Uygulama esnasında doğabilecek sorunların giderilmesinde Ticaret Dairesi Müdürlüğü yetkili olacak.

Fatura ibraz edilmesi koşuluyla, Kıbrıs Meyve Sebze (Cypfruvex) İşletmecilik Ltd. tarafından iç piyasaya satılacak her türlü narenciye konsantresi için kilogram başına 8 TL teşvik primi ödenecek.

2022-2023 narenciye sezonunda Limon, Greyfurt, Mandora (King) ve diğer mandalina çeşitleri ile Yafa (Şamuti) Washington ve Valencia türü portakal ürünlerinin ihracatını gerçekleştirecek ihracatçılara ton başına teşvik primi verilecek.

İhracatçıya ödenecek teşvikler, narenciye ürününün türüne, bahçeden çıkışına veya karton kutuda / plastik kasada paketlenmiş oluşuna, Türkiye’ye mi, AB ve 3’üncü dünya ülkelerine mi ihraç edileceğine göre 120 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

Öte yandan, 13 Mart tarihli Resmi Gazetede, bu düzenlemenin yanı sıra, 2022-2023 KKTC Narinceye İhracat Teşvik Ödemesine İlişkin Uygulama ve Esasları da yayımlandı. 

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