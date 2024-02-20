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Narenciye İhracatçıları eylemde! "Tarım Bakanı ve Cpruvex Müdürü istifa etsin"

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Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği, Güzelyurt terminali çemberinde eylem yaptı.
Narenciye İhracatçıları eylemde! "Tarım Bakanı ve Cpruvex Müdürü istifa etsin"

Eylemde bir kamyon narenciye ürünü yola döküldü.

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Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Fethi Bardakçıoğlu eylemde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Tarım Bakanı Hüseyin Kelle ve Cpruvex Müdürü Cemal Redif son Ankara ziyaretlerinde konuyla ilgili oradaki muhatapları yanlış bilgilendirdiler. 15 bin ton ürünü iki ihracatçının satın aldığını ve bedelini ödediklerini beyan ettiler. Ancak iki isim adaya geldiklerinde bizlerden doğruyu öğrendiler. Buna rağmen Ankara’daki muhataplarına doğruyu bildirmediler. Tarım Bakanı Hüseyin Kelle ve Cpruvex Müdürü Cemal Redif istifasını sunmalı. Biz Tarım Bakanına gittik, yaptığınız yasal değil, eşitlik ilkesine aykıdır dedik. Tarım Bakanına avukatımızla gittik. Şu an konuyla ilgili durum yargıda. Ya hep beraber bu ihracatı yapacağız, ya da durduracağız. 130 bin ton ürün vardır siz 15 bin ton ihraç izni verdiniz sadece iki ihracatçıya. Ya hep beraber ya hiç.

 

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