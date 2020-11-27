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Narenciye kesim ekiplerinin ülkeye gelmesi için çalışmalar sürüyor

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Narenciye kesim ekiplerinin ülkeye gelmesi için çalışmalar sürüyor
Narenciye kesim ekiplerinin ülkeye gelmesi için çalışmalar sürüyor

Türkiye’den gelecek narenciye kesim ekiplerinin karantina süreçleri konusunda Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkililer çalışma yürütüyor. Bu konuda dün akşam üç bakanlıktan yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Nasıl bir süreç izleneceğinin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.
Toplantıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, karantina süreci için çeşitli olasılıkların değerlendirildiğini kaydetti. 

"MUTLAKA KARANTİNA SÜRECİNDEN GEÇECEKLER"

Tekakpınar, ülkeye gelecek yaklaşık 1200 tarım işçisinin, mutlaka karantina sürecinden geçeceğini dile getirdi. 
Karantina olasılıklarından birinin Güzelyurt’taki yatı evlerini kullanmak olduğunu ifade eden Tekakpınar, Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ilgili yatı evlerini görüp değerlendireceğini anlattı.

Erçin Tekakpınar, bir diğer olasılığın ise bölgelerdeki yurtları kullanmak olduğunu kaydederek, gelenlerin karantina otellerinde tutulmasının da değerlendirilmekte olduğunu belirtti.  
Tekakpınar, hasat döneminin gelmesi nedeniyle sürecin önümüzdeki hafta netleşeceğini dile getirdi.
 

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