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Narenciye Koordinasyon Kurulu Toplandı

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Narenciye Koordinasyon Kurulu Toplandı
Narenciye Koordinasyon Kurulu Toplandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında Bakan Dursun Oğuz’un katılımı ile gerçekleşen narenciye koordinasyon kurulu toplantısına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Ticaret Dairesi yetkilisi, Gümrük Dairesi yetkilisi, Devlet Planlama Örgütü yetkilisi ve narenciye üreticileri birliklerinden yetkililer katıldı.

 

Toplantıyı açan Bakan Dursun Oğuz, hasat dönemine girildiği bu günlerde yeni sezonun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek söze başladı.

Bakan Oğuz, narenciye sektörüne belli aralıklarla bir takım ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve bu ziyaretler sonucu sorunları yakından görüp, bilgi aldıklarnı ve neler yapılabileceği konusunun daha net görüldüğünü belirtti.

Narenciyenin özellikle de Valencia ürününün hak ettiği değerin altında değer gördüğünü ve üreticilerin çok zor bir zaman geçirdiğini dile getiren Bakan Oğuz, hükümet olarak üreticiden gelen talepleri değerlendirdiklerini ve bu yönde bir takım çalışmalar yürütüldüğünün altını çizdi. Oğuz, bu çalışmalar sonucu valencia, yafa, limon ve greyfurt'a kg başı 90 krş destek, elektriğe 10 kuruş /kw olan katkıyı 70 kuruş/kw’a yükselttiklerini, gübrede 150 TL torbasında açılım yaptıklarını belirterek ihracat teşvikinin de devam ettiğine vurgu yaptı. Üretimin mevsimlik olmadığına dikkat çeken Oğuz, üretimin her mevsim süreklilik arz ettiğini söyleyerek, yeni bütçenin içerisine girmesi için narenciyenin teşviklendirilmesi ile ilgili bir takım açılımlar yaptıklarını da duyurdu.

Hasadı yapılacak olan ürünün en verimli şekilde üreticinin lehine olmasının önemine dikkat çeken Oğuz, ‘’bizim için özne unsur üreticinin yaşamasıdır’’ dedi.

 

Toplantı Bakan Oğuz’un konuşmasının ardından başlayarak görüş alışverişi ile devam etti. Toplantıda sektörle ilgili sorunlar görüşülerek, toplantının belli aralıklarla yapılması için mutabakata varıldı.

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