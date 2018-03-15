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Narenciye sektörü çöküşte!.

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Kıbrıs’ın sarı altını olarak nitelendirilen narenciye çökme noktasına geldi.
Narenciye sektörü çöküşte!.

Taner ULUTAŞ

Sektörde yaşanan hatalı uygulamalar ve yanlış politikalar rekolteyi günden güne düşürürken, gelinen noktada üreticinin artık bu yükü kaldıramayacak duruma geldiğini gösteriyor. Narenciyenin en büyük alıcısı konumunda olan Cypruvex’in ıskartanın tonunu 420 TL. Kilosunu 42 krş.’dan aldığı narenciyenin fiyatının da üreticiler adına yetersiz olduğu dile getiriliyor. 

Kıbrıs Türk Narenciyeciler Birliği Başkanı Ali Alioğlu yaptığı açıklamada, narenciyede rekolte yıllar geçtikçe düşüyor. Kısacası aşağıya doğru bir gidiş var. Bu bir bakıma bu durum narenciye üreticisinin zarara uğraması demektir. Narenciyenin en büyük alıcısı bilindiği gibi Cypfruvex’tir. 16 Mart tarihinde onların genel kurulu var. Tabi yeni göreve gelen hükümet bazı yöneticilerini kısa bir süre sonra değiştirebilir. Yani yeniden bir çıkmaz ile karşı karşıya kalabiliriz dedi.

Ali Alioğlu açıklamasına devamla, biliyorsunuz sektör Ekonomi Bakanlığına bağlandı. Cypfruvex ıskartanın tonunu 420 TL.’den yani kilosunu 42. Krş.’dan alıyor. Bu yeterli mi? Kesinlikle değil. Cypfruvexkonsantrenin yurt dışı ihracatında 3000 TL. ton başına teşvik primi alıyor. Tabi konsantrenin en büyük alıcısı Türkiye’dir ve buna da ihtiyacı var. Tabi bu sektörden hükümetin yeterli düzeyde bilir kişisi olmadığı için diğer ülkelere pazarlama sıkıntısı yaşıyoruz. Kuyularda su azaldı. Eskiden 100 metrede bulduğumuz suyu şimdi daha aşağılarda buluyoruz. Buda elektrikte daha fazla ödeme ve girdi demektir Ayrıca suyun tuzlanması da fazlalaştı. Şayet Türkiye’den gelen su zamanında Güzelyurt Bölgesine ulaşmazsa üretim 30 tondan 10 ton civarına inecek ifadesinde bulundu. 

Narenciye sektörü ağır ağır bu ağır yükün altından kalıyor. Tüccar Cypfruvex’in durumunu gördükçe o da kendini ağırdan alarak ton başına fiyatı aşağı çekiyor. Narenciye sektörünün olmazsa olmazı sudur diyen Ali Alioğlu, biz Türkiye’den gelen suyu kendi hatalarımızdan barajdan birçok bölgeye dağıtamıyoruz. Güzelyur Bölgesinin bu suya çok ihtiyacı var. Hükümetin biran önce narenciye sektörüne gereken ilgiyi göstertmesi gerekir dedi.

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